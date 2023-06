A háromnapos találkozóra péntektől vasárnapig került sor, és az ország minden részéről érkeztek érintett családok, hogy kicserélhessék tapasztalataikat, és csodás környezetben ki is tudjanak kapcsolódni.

Kálmánné Tóth Máriát, az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete titkárát kérdeztük a rendezvénnyel kapcsolatos tapasztalatairól.

– Húsz család, összesen nyolcvanan vettek részt az eseményen. Pénteken az esti vihart szerencsésen megúsztuk, sőt örömmel élték meg a gyerekek. Szombaton délelőtt 10 órától a Duna Dog Center kutyaiskola bemutatója volt, majd Lui, a világhírű bűvész és illuzionista lépett fel. A rendezvényünket a dunaújvárosi önkormányzat is támogatta, díjmentesen biztosította a sátorhelyeket a résztvevőknek. Ismét arról számolhatok be, hogy nagyon jól sikerült ez a tali is, most már a nyolcadik. Ehhez hozzájárult a nagyszerű szabadstrand és a kiváló idő is. A hétvégi nem mindennapi találkozó során végre személyesen is egymásra találhattak az egymástól távolabb élő autizmussal és más fogyatékkal élő gyerekek és szüleik. A közösség programok során társasjátékoztunk, kártyáztunk, petángoztunk, zenéltünk, főztünk és természetesen sokat beszélgettünk. Így barátságok alakulhattak ki, mélyülhettek el. Hiszen sokat jelent a szülőknek, hogy tudják, tapasztalják nincsenek egyedül. Ugyanakkor minden gyermeknek fontos, hogy legyenek barátai, ennek a lehetőségét nem vehetjük el egy autista gyermektől sem, de esetükben sokkal több energiát kell fordítani arra, hogy megtanítsuk nekik, miképpen működik ez. Bár többen a vasárnapi táborbontást követően is maradtak, hogy kiélvezzék a jó időt, a szabadstrandot. Mi már a következő nagy eseményre, az őszi Fuss velünk! Fuss értünk! elnevezésű programra készülünk, amelyet szeptember 23-án rendezünk – mondta el az egyesület titkára.