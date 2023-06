Kőhalmi László rendőr főtörzszászlóst, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányág Közlekedésrendészeti Osztályának helyszínelő és balesetvizsgálóját kérdeztük:

– A program keretében játékos módon megtanítjuk a gyerekeket a lehető legbiztonságosabb közlekedésre. Hiszen már most is részt vesznek a forgalomban, egyelőre gyalogosként, esetleg kerékpárosként. Az a tapasztalatunk, hogy már óvodáskortól fogékonyak a gyerekek ezekre az ismeretekre, és minél előbb megismerkednek az alapokkal, mint például a közlekedési táblák vagy az útburkolati jelek jelentése, annál inkább válik majd belőlük biztonságosan közlekedő járművezető is. A mai napon Pintér Patrik rendőr őrmester, Kovács Tiborné fegyveres biztonsági őr, és Pásti Norbert közterület-felügyelő van a segítségemre a gyerekeknek végzett ismertetők során. Egyébként az Arany János iskola diákjaival majd a nyári szünetben is fogunk találkozni, ugyanis kifejezetten kértek tőlünk közlekedésbiztonsági foglalkozást a helyi szervezésű táborban is – mondta el Kőhalmi László.

A helyszínen volt Orosz Csaba önkormányzati képviselő is, aki a következőkről tájékoztatta olvasóinkat:

– A Közbiztonságért Alapítvány az önkormányzat, a rendőrség segítségével a közlekedésbiztonsági programsorozat részeként szervezte ezt a mai eseményt. A helyszín a KRESZ-park, amely több mint negyvenéves. Néhány évvel ezelőtt a Hankook és az önkormányzat segítette a felújítást, az azóta esedékes táblacseréket is ilyenkor végezzük el. A ma délelőtt tíz órától tizenkét óráig tartó rendezvényünkre a két környékbeli óvodába és az iskolába járó gyerekeket hívtuk meg, azzal a céllal, hogy a most ide látogató gyerekekből majd felelősen közlekedő felnőttek legyenek – fejtette ki Orosz Csaba.