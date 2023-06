Baracs - Szent Iván napi tűzgyújtásra várják az érdeklődőket a baracsi Vezér-parkban, június 23-án, pénteken. A 18.30-kor kezdődő eseményen Horváth Béla történelemtanár tart előadást a sámándob történetéről, valamint Czuppon Péter vezetésével néptáncbemutatót is megtekinthetnek a résztvevők, s szó lesz különböző népi hagyományokról és hiedelmekről is, a tűzgyújtás mellett pedig tűzugrás is szerepel a programok között. A vendégeket a helyszínen zsíros kenyérrel és szalonnával kínálják majd.