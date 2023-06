Péter-Pál napja Szent Péter, az apostolfejedelem és Szent Pál, a népek apostolának közös ünnepe. Vértanúhaláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. Az aratás elengedhetetlen kellékei anno a sarló és a kasza volt. A sarlóval való aratás kifejezetten asszonyi munkának számított, a kaszával pedig csak férfiak dolgoztak. A marokszedés szintén a nők feladata volt, a kévék bekötése és összehordása azonban férfimunkának számított. Így valósult meg a közös munka öröme, ahol mindenki kivette részét a betakarításból.

Márkli János a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetője

Fotó: Laczkó Izabella

Ma már kombájnok végzik az aratást a város környéki Pentele Mezőgazdasági Zrt. földterületein is, három kombájn nagyjából egy hét leforgása alatt végzi majd el az árpa betakarítását. A társaság ügyvezetőjét, Márkli Jánost kérdeztük az aratással kapcsolatban:

– Sűrű, munkával teli napok előtt állunk. A legkorábban érő kalászos, az őszi árpa aratása és feldolgozása a mai nap elkezdődött, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban lehullott jelentős mértékű csapadék kissé hátráltatta az érési folyamatot. Az őszi árpa vágása 220 hektáron körülbelül egy hétig fog tartani. Már a környékbeli gazdák is elkezdték a betakarítást. Ez annyiban érint bennünket, hogy mivel kereskedelemmel is foglalkozunk, ezeknek a gazdáknak a termését is felvásároljuk. A betakarított árpa 12,5-13 százalékos liszttartalma miatt tárolható, így a feldolgozását már megkezdtük. Az árpa betakarítását követően hamarosan majd a búza aratását is elkezdjük, ez nagyjából két hét múlva várható. A múlt heti vihar helyenként komoly megdőléseket okozott, amely elsősorban a búzánál érhető tetten. Azonban ez csak a betakarítást lassítja majd, de szemkárosodást jelentős mértékben vélhetően nem okozott.

– Nagy baj, hogy az előző évekhez képest a termények árai mind az árpa, mind pedig a búza tekintetében szinte harmadolódtak. Az elmúlt évben az árpa 120-130 ezer forintos tonnánkénti ára 50 ezer alatt van, amíg a búzáé az elmúlt évi 135 ezer forintos átlagához képest 61ezer forintra csökkent. Ez önmagában is hatalmas probléma, ráadásul a költségek közben jelentősen nőttek. A költségtömeg kigazdálkodásához számításaim szerint minimálisan 7-8 tonna átlagtermés szükséges hektáronként. De sajnos ezt jelenleg nem látom reálisnak. Más területeken átlagosan 6 tonnát tudtak hektáronként betakarítani. Ez szerintem a nullás eredményhez sem elegendő.

Fotó: Laczkó Izabella

Ugyanakkor az eladással is problémák vannak, egyszerűen eltűntek a vevők. Az olasz piac, amely a legstabilabb felvevő partnerünk volt, befagyott. Ennek

egyebek közt az is az oka, hogy még mindig nyomják a piacot az ukrán készletek. Ez a helyzet pedig jelentősen lenyomja az árakat is.

Fotó: Laczkó Izabella

– Egyébként a többi növénynek, a napraforgónak és a kukoricának is kedvező volt a tavaszi időjárás. A műtrágyázás azonban szerényebb volt a magas árak miatt. Sőt, a költségek emelkedése okán a szalmát is értékesítettük idén, nem dolgoztuk vissza szervesanyag-utánpótlásként a földbe – mondta el lapunknak Márkli János.