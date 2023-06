A CLOOS szakmai szimpóziumán a hegesztés és az automatizálás volt a középpontban, ahol ArcBot kollaboratív robot bemutatót is megtekinthettek a résztvevők. A 2023. június 27-én megtartott XIII. CLOOS Szimpózium helyszíne ezúttal a Dunaújvárosi Egyetem volt.

A szimpózium programjában idén is rendkívül érdekes szakmai előadások, CLOOS ArcBot kollaboratív robot, továbbá QINEO NexT energiatakarékos hegesztő áramforrás gyakorlati bemutatója szerepeltek, remek lehetőséget kínálva a hegesztés és automatizálás iránt érdeklődő szakembereknek arra, hogy megismerjék a legújabb fejlesztéseket és technológiákat a hegesztés területén, továbbá a gyakorlatban is megismerhessék. a legújabb korszerű eljárásváltozatokat.

Forrás: uniduna.hu

A programon való részvételért 2 szakmai kreditpont járt, illetve a szimpózium zárásaként értékes nyereményeket sorsoltak ki a résztvevők között.

Összefoglaló a szakmai előadások tartalmából:

· CLOOS legújabb fejlesztései, újgenerációs energiahatékony hegesztőáramforrások, automatizálási megoldások, Ipar 4.0 és C-Gate

· CLOOS ArcBot: kollaboratív hegesztőrobot bemutatása

· KEMPER hegesztési füstelszívás – A hegesztési füst egészségkárosító hatásai és védelmi megoldások

· HYUNDAI portöltetű huzalokban rejlő lehetőségek automatizálás területén CLOOS alkalmazástechnikai terület vezetőjének előadása