A tudnivalókról, érdekességekről beszélgettünk az egyik szervezővel, Nyúl Ferenccel.

– Igazán új dolgokra számíthatnak a nézők. A Ruhagyári útszakaszt tavaly újra aszfaltozták és három sávra megszélesítették, hogy a kamionoknak legyen elég hely a várakozáshoz a kikötőnél és a malátagyárnál. A Vasmű térről azért is kellett eljönnünk, mert ott már nem felelt meg a versenyautók számára a burkolat. Nagyon komoly és értékes gépekkel érkeznek a pilóták, így ez is hozzájárult a helyszínváltáshoz. Az új terepen tehát új az útburkolat és új lesz a pályavonal is. Meg tudtunk egyezni a Vasművel, hogy bemehessünk az ő területére is a darukig. Erre a részre viszont a nézők nem jöhetnek majd be. Nagyjából 600 méteres lesz az a szakasz, ahol nézhetik a viadalt. A pálya is ennek megfelelően lesz kitűzve, hogy a közönség bőven kaphasson élményt. Minden induló kétszer fog az érdeklődők előtt elmenni. A régi Remixnél rajtolnak, elmennek a malátagyárig, ott megfordulnak és visszajönnek a rajtig, és újra megteszik ezt a kört – ismertette a legfontosabbakat Nyúl Ferenc.

Látványos verseny várja a nézőket

Fotó: Horváth László

– Hol lesz a boxutca?

– A Parázs-varázs helyszínén, ahol teljes infrastruktúra áll mind a versenyzők, mind a nézők szolgálatára. Az is jó ebben a helyszínben, hogy nem zavarunk vele senkit.

– Mennyire más lesz ez a verseny?

– Nyilván egy ilyen jobb minőségű aszfalton sokkal jobban érvényesülnek a speciális gumik. Tempósabb pályanyomvonalra számíthatunk. Annyit azért kérnénk, hogy a rendezők utasításait tartsák szem előtt a kilátogatók! Ezúttal is ki lesznek szalagozva azok a helyek, ahol nézők majd nem tartózkodhatnak a balesetveszély miatt.

– A futamok időpontjai?

– 9 órától kezdődnek a szabadedzések és 10 órától már szeretnénk indítani mért köröket. Nagyjából 17 óráig tart a verseny. Létszámban 70-80 indulóval számolunk, akik között valószínűleg ott lesznek a rácalmási Jankovics Attiláék is. Sajnos Szabó Ákosnak nem készült el az autója, így ő nem várható és Lészeg Tomi sem indul, mert sérült. Kisapostagról viszont Burkon Róbert ott lesz. Várjuk tehát a nézőket, az autós sport, azon belül a szlalom versenyek rajongóit!