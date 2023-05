A DVG immár a második teljes szezonját végezte el - erről szólt elsőként Medgyesi Miklós, és nyilván nem meglepő, hogy azt tapasztalták, olyan visszajelzéseket kaptak, miszerint jóval kisebb hibákkal működött a távhőszolgáltatás, mint a korábbi években. Hozzátette, azon dolgoznak majd a nyáron, hogy még jobb legyen.

Beszélt arról is, hogy közeledik az éves elszámolás, a folyamatban pedig a lakóknak és a társasházi képviselőknek is munkája van. Együttműködésre hívta fel a figyelmüket, hogy a költségosztókra szerződtetett cégek, illetve a DVG szakemberi elvégezhessék a leolvasásokat (már a melegvíz mérőórák leolvasása is aktuális), ami alapján elkészülhetnek az elszámolások. Azt is mondta, hogy sok társasházban már év közben elkezdték ezt a munkát, így az elszámolás nem egyben történik a városban, hanem csúsztatott módon - bár egy tavaly szeptemberi sajtótájékoztatón még nyomatékosan hangsúlyozta, nincs évközi elszámolás.

A napokban kaptunk olyan fogyasztói megkereséseket, panaszokat, miszerint a korábbi DVCSH-s befizetéseket igazolták a DVG-nek határidőre, a kért módon, de mégsem írták jóvá, és a most kézhez kapott elszámolóban hiányként tüntetik fel nekik - én már ott megakadtam, hogy hogyan került képbe egyáltalán 2021-es tétel, holott az már egy lezárt szezon volt. Őszinte leszek, a távhőszolgáltatás körül kialakult kálvária, a témában érintettek közötti folyamatos adok-kapok, az ellentmondó válaszok és a bizonytalanság szövevénye számomra már követhetetlen volt, így a magam részéről elengedtem a témát. Egyet biztosan tudok, egyazon szolgáltatásért két helyre ne fizessünk.

Szám szerint 20.521 fogyasztót lát el melegvíz- vagy távhőszolgáltatással a DVG Zrt. - ezt már Pász Péter ismertette a tájékoztatón. Több adatot is vázolt, így például három erőműben nyolc melegvizes kazánnal látják el a várost, ezt kiegészíti alkalmanként a vasműből érkező csúszósínhő, ami bár most még nincs, de remélik, hogy majd megjön a gyár beindulásával. Azt is mondta, hogy a város hőigénye a nyári időszakban 3-7 megawatt szokott lenni, a téli időszakban legfeljebb 80 megawatt lehet, de most sem volt olyan hideg, így 40-60 megawatt ellátta a várost. A földgázmennyiség tekintetében nyáron napi 16 ezer köbmétert használnak fel, télen 100 ezer fölött van ez a napi szám, de olyan is volt, amikor elértük a 200 ezret.

Beszélt arról is, hogy a 2021/2022-es szezonban még rendkívül kritikus állapotban voltak az erőművek. Tavaly nyáron több, mint 200 millió forint értékben végeztek felújítást, a többi közt három kazánban teljesen kicserélték a csöveket, karbantartást végeztek a szivattyúkon. Mint mondta, ennek köszönhetően az idei szezonban kiesés nélkül, hibátlanul üzemeltek az erőművek. Hozzátette, volt olyan meghibásodás a gerincrendszereken, amit észrevett a lakosság, de javították ezeket. A szezon legnagyobb problémáját a Petőfi iskola előtti összekötő vezeték meghibásodása jelentette, de más kisebb-nagyobb javításokat is végeztek. Az idei tervek közt szerepel a rendszer szakaszolhatóságának megteremtése, a hőközpontok és a gerincrendszerek ellenőrzése is. Távlati céljuk pedig az, hogy a város összes hőközponti szabályozó rendszerét lecseréljék távfelügyeleti rendszerre.