Mint már arról beszámoltunk, hatalmas port kavart a lakosság körében a DVG által megküldött fűtéselszámolás azért, mert a költségosztók ellenére légköbméter alapon állították ki a számlákat (holott önkormányzati rendelet is rögzíti, hogy ahol van költség­osztó, ott az alapján kell az elszámolást végezni).

A polgármester a Városháza C szárnyában tartott sajtótájékoztatón azt mondta, körülbelül tízezer fogyasztó az eddigi befizetései alapján visszakap majd, de ugyanennyien vannak azok, akiknek még rá kéne fizetniük. Az ő többletköltségeit vállalja át a város most egyszeri alkalommal (akik pedig már befizették, nekik a következő számláikon írják jóvá az összeget) – hozzátéve, azokban a lakásokban, ahol van költségosztó felszerelve.

Ehhez a döntéshez a közgyűlés jóváhagyása is szükséges, ezért hétfőre rendkívüli ülést hívott össze. Pintér Tamás elmondta, egyúttal minden jogi lépést meg fognak tenni a DVCSH-val szemben, a kialakult helyzetért a társaságot okolják, kezdve azzal, hogy az energiahivatal határozata alapján 2021. június 30-án minden fogyasztóval el kellett volna számolnia.

Hangsúlyozta a polgármester, hogy a költség­osztás menetét nem fogják megváltoztatni, az továbbra is a társasházak, lakásszövetkezetek feladata, nekik kell gondoskodni arról, hogy a megfelelő időszakra vonatkozó adatok időben kerüljenek a szolgáltatóhoz.

Az újságírói kérdéseknél már Medgyesi Miklós szóvivő vette át a szót. Hogy mi alapján állapítják meg a túlfizetéseket azt mondta, hogy a kiküldött számlákon lévő összegről van szó. Arról is beszélt, hogy nincs évközi elszámolás (a szolgáltatóváltás miatt), az új fogyasztási ciklus a energiahivatal határozata alapján 2021. július 1-vel kezdődött mindenkinél.

Több társasházban idén cseréltetnek a lakásszövetkezetek költségosztókat, ezzel a DVCSH helyett új szerződött partner végzi majd a leolvasásokat. Ezzel kapcsolatban a szóvivő azt mondta, az új költségosztós cégnek be kell jelentkeznie a DVG-nél, ekkor történik egy hőközponti leolvasás, és onnantól kezdődhet csak a költségosztós elszámolás (addig nincs olvasott adat, arra a köztes időre légköbméter-arányos az elszámolás).

A polgármester szándéka érthető, hiszen a kialakult kaotikus és igazságtalan helyzetre szükséges valami megoldást eszközölni. Viszont ez további anomáliákat eredményezhet (amennyiben a testület hétfőn elfogadja). Az is kérdéses, ha eddig sem vették figyelembe a költségosztós adatokat és a DVCSH sem készített végelszámolást, akkor miből állapítható meg a fogyasztó túlfizetése vagy tartozása? Nem lepődnénk meg azon sem, ha egy városlakó azt tenné szóvá, a város büdzséjét miért lakossági tartozás kiegyenlítésére költik.

Vezető képünk illusztráció.