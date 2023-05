A Covid alatti és utáni 2 év kényszerszünet után ismét rácalmási delegáció utazik a németországi partnertelepülésre, Dransfeldbe. A településeink közötti kapcsolat 33 évvel ezelőtt köttetett, és a járvány előtt nagyon komoly tartalommal töltötték meg a felek. A küldöttségek rendszeres látogatásain kívül az ottani és az itteni családok között is szoros baráti kapcsolat alakult ki a partneri évtizedek alatt, de felettébb népszerű volt mindkét településen a diákcsere-program: a rácalmási fiatalok szerettek Dransfeldben nyaralni és a német településen élő fiatalok is nagyon jól érezték magukat Rácalmáson minden alkalommal. most szerencsére újra van lehetőség, hogy a meghívásuknak eleget tegyünk.

A rácalmási delegáció mostani kint tartózkodása alatt az önkormányzati vezetők megbeszélik a települések közötti kapcsolat folytatásának legfontosabb mérföldköveit, azt, hogy miként tudnák a korábbihoz hasonlóan jelentős tartalommal megtölteni, élővé és gyümölcsözővé tenni az együttműködést.