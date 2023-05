– Röviden úgy tudnám értékelni a helyzetet, hogy optimisták vagyunk az őszi vetést illetően. A hűvös, csapadékos idő kedvezett az árpának és a búzának egyaránt, a fejlettségük egészen jó. A tavaszi vetések, a napraforgó is, a kukorica is kikelt.

Persze nem is a mezőgazdaságról lenne szó, ha nem lenne ott a de szócska. A szakember ugyanis arról is beszélt, hogy megjelentek a kórokozók, a kártevő rovarok, elkezdődött a gombásodás ebben az esős, párás időben. Mivel vagy esik vagy nagyon fúj a szél, nem tudnak vegyszeresen védekezni a kártevők, a kórokat okozók ellen.

– Ha megfelelő lesz az időjárás, azonnal be kell avatkozni, de ha sokáig így marad a helyzet, komoly gondjaink lehetnek. De összességében örülünk az esőnek.

Arra a kérdésünkre, hogy ebben az időben milyen munkát tudnak végezni, az ügyvezető így válaszolt.

– Magtári feladatok látunk el, illetve átnézzük a gépeket, ha majd ki tudnak menni a földekre, rajtra készek legyenek.

Márkli János a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetője

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Márkli János a magtárak szóba jötte apropóján elmondta, értékesítési gondjaik vannak, még a tavalyi kukorica is a tárolókban van. Amikor felvetettük neki azt, hogy ezen a helyzeten mennyit segíthet az, hogy a kormány leállította az ukrán gabona behozatalát, annyit mondott: – Eső után köpönyeg. Ugyanis az ellenőrizetlen ukrán gabonával teli vannak a tárolók, a környékbeliek is. Emiatt alacsonyak lettek a felvásárlási árak. Korábban arról volt szó, hogy tranzitország leszünk, és itt nem rakják le az ukrán gabonát. Nem ez történt. Most már hiába tiltják a behozatalt, a tárolók teli vannak, és azokból az ukránok már nem fogják visszaszállítani az árut.