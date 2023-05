A töriérettségi kiosztása előtt Szemenyei István, a DSZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium igazgatója lapunknak elmondta: - 118 végzős diákunk mellett tíz ötödéves tanulónk is érettségizik. Ők a javítás, vagy a szintemelés miatt döntöttek a ismétlés mellett. A vizsgázóink közül negyvenen emelt szintű érettségit írnak egy vagy több tárgyból. Az első két napon, hétfőn és kedden nagy meglepetés nem érte a diákokat, sem az őket felkészítő pedagógusokat. Ugyan voltak nehezebben megoldható feladatok, ám az utóbbi évek átlagához hasonló nehézségű volt eddig az érettségi.

A keresztény vallástól egészen a magyarországi elöregedő társadalomig kell ma eljutniuk a középszinten érettségizőknek történelemből. A 12 feladatból álló első részben előkerül a kereszténység, a Szovjetunó, az unió, valamint Hunyadi Mátyás, a Rákóczi-szabadságharc és az első ipari forradalom is. Oroszországgal egészen sokat kell foglalkozniuk a vizsgázóknak: van egy feladat a sztálini Szovjetunióval kapcsolatban, de az 56-os forradalom is feltűnik, és az Európai Unió intézményrendszerét sem árt ismerniük az érettségizőknek. A szokásos feladattípusok tűnnek fel: sok a forráselemzésre épülő kifejtős kérdés, karikázós válaszok és igaz-hamis feladatok is vannak. A rövid választ igénylő feladatokkal összesen 50 pontot szerezhetnek a diákok, ezen kívül még két esszét kell megírniuk szintén 50 pontért. A két feladatrészre egyébként 180 percük van az érettségizőknek - írta társlapunk, a szakportál Eduline cikkét szemlézve.

Természetesen mi is találkoztunk a világhálón terjedő, hivatalosan meg nem erősített hírekkel, hogy a középszintű történelem feladatsor egy része kiszivárgott. Bízom benne, hogy rendben zajlik majd a mai vizsga is – mondta el a Szemenyei István, aki a rudasosok továbbtanulásáról is kérdeztünk: - Végzőseink közel 60 százaléka adta be jelentkezését, valamely felsőoktatási intézménybe. Húsz százalékuk már jelezte, hogy marad a Rudasban ötödévben, és húsz százalékuk döntött úgy - főként anyagi megfontolások miatt -, hogy kipróbálja magát a munka világában. A szeptemberi ötödéves szakmai képzéseink várhatóan 60-70 fővel indulnak majd.