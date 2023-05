A településnél található szigetcsoport legnagyobbja a Nagy-sziget nevet kapta. Ezen a 380 hektáron elnyúló és mintegy 4,5 kilométer hosszú földterületen alakították ki a rácalmási ártéri tanösvényt. A Rácalmási-szigetek ma már természetvédelmi terület. A dús, változatos növényzethez gazdag állatvilág társul. A Nagy-szigeten jelenleg is kilencvenkét különböző madárfajta fészkel, és további több mint ötven látogatja rendszeresen. Az épített ökoturisztikai környezet 17 állomáson keresztül kalauzoló tanösvényt jelent, ahol a séta során nádkunyhóval, fűzkunyhóval, fogadószínnel, több madármegfigyelő toronnyal és a vízen átvezető pallósorral is találkozunk. A felújításról kértünk tájékoztatást a rácalmásiak polgármesterétől, Schrick Istvántól.

A Bürühíd átkelőt jelent a Nagy-szigetről a Duna főágához. A felújítása februárban kezdődött

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– A Jankovich-kúria felújítása során a kétezres évek közepén, uniós pályázati forrásból hoztuk létre a Nagy-szigeten a tanösvényt és a hozzá tartozó épületeket. Sajnos azonban elsősorban az időjárási hatások, a rendszeres áradások következtében ezek a fából készült objektumok tönkrementek, megbillentek, némely esetben életveszélyessé is váltak. A felújítás jelentős forrást igényel, ezért amíg tudtuk, halasztottuk, de eljött az idő, amikor már nem lehetett. Ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy felújítja a tanösvényt, mert nagyon sokan látogatják. Én magam is nagyon örülök ennek, hogy felújíthatjuk a szigeten található létesítményeket, hiszen a sziget a városunk tüdeje. Az ökoturisztikai jelentőségű beruházás finanszírozásának alapját a Fejér Vármegyei Közgyűlés támogatásával a különleges gazdasági övezetből befolyt bevételek és a város önkormányzatának saját adóbevételei képezik. A tervezett munkák közül a Nagy-Dunára kivezető Bürühíd már elkészült. Az elkövetkező időszakban megújul majd a két madárles, a nagy fogadószín, újratelepítjük a tanösvény mentén a tizenhét információs táblát is. A Nagy-szigeten található tanösvény létesítményeinek megújulására építve a túraprogramok tematikáit is felfrissítették a kollégáim. Így igazi élménytúrán vehetnek részt majd a jelentkezők a Duna árterének gyönyörű természeti környezetében – mondta el Schrick István polgármester.