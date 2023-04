A gyermekeknek hirdették meg a délelőtt zajló kézműves foglalkozásokat; a húsvéti dísz készítését, a tojás- és arcfestést, a kihagyhatatlan csillámtetoválást. A nap slágere a nyuszi simogatása lett, de a tojások keresése is a remélt izgalomba hozta a célközönséget. Aztán – ahogyan a délutáni látogatók már a játék nélkül – ők is a „dolguk” után néztek. A minden állatfajjal való, a jobbára virtuális barátkozással, s csemegékkel való kényeztetésükbe kezdtek.

Öröm volt látni a több korosztályból álló, derűs látogatók seregét. Sok felnőtt igazoltan, mint a kisgyermekek és az unokák hivatalos kísérőjeként volt jelen, hogy aztán ne is leplezzék elégedettségüket, amit a kellemes környezet, és a jó gazdát sejtető nyugodt állatok látványa nyújtott.

A vendégseregből kitűnt egy kedves társaság, Szabó Ferencné és családja. A legfiatalabbak ismerősként üdvözöltek minden állatot. A kedvenceik aznapi hangulatát és időtöltését egyből összevetették a legutóbb látottakéval. Rövid ismerkedés után a tudósító is azonnal hallhatta a kedvencek névsorát, a pontos lakcímüket, és a beszámolót aznapi hangulatukról. Ezek után nem is volt kérdéses, hogy Erzsike a nagymama szerepéből egy villanás alatt váltott át az egyetemes állatkerti szakértővé:

– Azt mondhatom, hogy mi is igazi, bérletes törzsvendégek vagyunk. Ez alkalommal szerencsére nem kellett megszökni a munkából, hanem szabadon sétálhatunk itt, szerencsénkre nem csak a gyermekek örömére.