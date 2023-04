A felhasználási morállal voltak gondok

Gittinger Dániel, a Bird Magyarország ügyvezetője elmondta, az egy évvel ezelőtti kezdeteknél a felhasználási morállal voltak problémák, de ezeket időközben sikerült orvosolni. Az egész városban lecsökkentették a mikromobilitási eszközök sebességét 25 kilométer/óráról 20 kilométer/órára. Erre a döntésre a dunaújvárosi rendőrökkel folytatott konzultáció eredményeként jutottak. Lakossági kéréseknek megfelelően kijelöltek no-go zónákat, ahová nem lehet behajtani ezekkel a rollerekkel, olyanokat, ahol korábban a nem rendeltetésszerű használatból eredően akadtak problémák. „Így egy év után el tudom mondani, hogy jól működik a dolog. Eddig egy kollégát foglalkoztattunk főállásban, most már ketten lesznek. A várossal egyetértésben növeljük a flotta méretét. Eddig 150 roller volt, most ez a szám 250 lesz. Ezt a szolgáltatást arra találták ki, hogy el lehessen jutni vele A-ból B-be, ezért minél több helyen szeretnénk a városban lerakó pontokat létesíteni, ahol a lakosság megszokhatja, hogy mindig van eszköz, amit igénybe tud venni, így be tudja tervezni a mindennapi életébe.”

Sikeres a projekt

Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester kijelentette: „Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy sikeres projektről beszélünk, bebizonyosodott, hogy működőképes itt Dunaújvárosban is. Az egy év alatt 73 500 alkalommal indította el a rollereket több mint 39 ezer egyéni, regisztrált felhasználó, ami azt jelenti, hogy nemcsak a városiak használják, hanem a környékbeliek is. Átlagosan 17 és fél percig használják a rollert, ez mondjuk egy oda-vissza útra elég például a Béke városrészbe, de akad olyan is, aki a Duna-parton rollerezik. Az egy év alatt összesen több mint 213 ezer kilométert futottak ezek az eszközök. Ha figyelembe vesszük, hogy az első három hónapos próbaidőben még csak 75 roller állt szolgálatban, akkor eléggé impozáns ez a számadat. A kezdeti nehézségeket úgy tűnik, sikerül kiküszöbölni, az eleinte kétnaponta beérkező panaszok is a leredukálódtak, most háromhetente, havonta érkezik panasz, általában azzal kapcsolatban, hogy miért hagyják ott a rollert valahol. Az is jól látható, hogy egyre több magánroller jelenik meg a városban, kezdenek itt is rájönni, hogy az elektromos rollerhasználat egy jó dolog. Én a magam részéről örülök a flotta bővülésének.”

Széles a felhasználók skálája

A duol.hu kérdésére az ügyvezető elmondta, összesen két baleset jutott tudomására a városban az első évben, ebből az első héten volt az egyik, ami alkoholos befolyásoltságnak volt tulajdonítható, a másiknál pedig a rollerező elismerte, hogy rosszul választotta meg a sebességet egy lejtőn. A GDPR szabályok miatt nem tudják mérni, hogy mely korosztály használja előszeretettel a rollereket, de amit látnak, az alapján elég széles a skála. Először a fiatalok használták közlekedési eszközként és szabadidős tevékenységként egyaránt, de most már az idősebb korosztály is elkezdte használni. Eltűnt rollerről nem tud, de rongálásból fakadó hiányuk van, viszont az ország minden területén előfordul ilyen. A Bird Magyarország elsősorban Budapestre fókuszált, Dunaújváros volt a második városuk, idén tavasszal indították a szolgáltatást Békéscsabán és Zalaegerszegen, és vannak még városok, ahol tárgyalásban vannak. Mindemellett nagy cégeknek is kínálnak szolgáltatást, ahol egy nagyobb, zárt területen kell a közlekedést megoldani. A Bosch-nál zajlik egy ilyen tesztidőszak éppen, s a gödi Samsung gyárral is tárgyalnak, valamint tartós bérletbe is adnak rollereket. Akár a vasmű területén is szívesen indítanának ilyen szolgáltatást.

A kerékpárutat fejlesztik

Arra a kérdésre, hogy másféle mikromobilitási eszköz bevezetésében gondolkodnak-e, Barta Endre azt a választ adta, hogy jelenleg egy kerékpárút-fejlesztés zajlik, egyelőre nem gondolkodnak közösségi kerékpár-szolgáltatás bevezetésén. Medgyesi Miklós kabinetvezető ezt kiegészítette annyival, hogy a bevezetéskor volt szó kerékpárokról is. A TIER-nek van ilyen szolgáltatása, de akkor arra jutottak, hogy ez nem lenne rentábilis Dunaújvárosban, hiszen egy ilyen kis városban, aki kerékpárral szeretne járni, annak van sajátja, emellett a karbantartási költségek is magasak lennének, robogón pedig nem gondolkoznak.