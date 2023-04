Mint már arról korábban is írtunk, a szervezők ezúttal az azonos időben végzett közös újraélesztési gyakorlatban szeretnének új csúcsot felállítani az önkéntesek részvételével. A rekorddöntéshez az kell, hogy legalább 204 darab úgynevezett ambu babán végezzenek egyszerre újraélesztést, egy órán keresztül.

A szervezői csapat két tagjával, Orosz Csaba képviselővel és Feth Katalinnal, a Vöröskereszt területi vezetőjével arról beszélgettünk, hogyan állnak az egy hónap múlva esedékes program előkészületeivel.

Babák és önkéntesek

Az egyik legfőbb kardinális kérdés nyilván az volt, hogy miként tudnak ilyen sok speciális babát összegyűjteni a meghirdetett napra. Erre hamar meg is lett a döntő válasz Szombathelyről: az immáron negyedik dunaújvárosi rekordkísérlet sikeres megvalósításához százötven ambu babát ajánlottak fel – mondta lapunknak Orosz Csaba. Feth Katalin hozzátette, a még hiányzó darabokat különféle egészségügyi- rendvédelmi- civil szervezetektől kölcsönzik. A Vas vármegyei székhellyel egyébként a korábbi újraélesztési rekordok során alakult ki jó kapcsolat, amikor is felváltva döntöttük meg egymás rekordját. Vérre menő versenyről, presztízscsatáról szó sincs, hiszen mindkét település szervezői csapatát azon alapvető cél vezérli, hogy minél több ember megtanulhassa az újraélesztés technikáját, amellyel akár megmentheti egy másik ember életét. A most megdönteni kívánt rekordot éppen Szombathely állította fel 2015-ben, ők kétszáz bábun végezték egy órán keresztül az újraélesztést, ráadásul 600 résztvevővel.

Itt jön a rendezvény másik alapvető eleme: szükség van önkéntesek részvételére. Mint azt Feth Katalin elmondta, az eseményen akár két rekord is születhet: az egy órán át egyszerre végzett legtöbb gyakorlaton kívül elkönyvelhetjük az egyszerre egy időben újraélesztést végzők legnagyobb részvételi számát is.

Egyén, társaság, csapat

Mint azt a szervezők vázolták, átlagosan négyfős csapatok jelentkezését várják (ez egy ideális létszám, így egymást váltva könnyen teljesíthető az egy órás gyakorlat). Akár családi-baráti társaságok, akár munkahelyi kollektívák is összeállhatnak. Nem baj, ha nincs meg vagy éppen nagyobb a csapatlétszám, és az sem baj, ha valaki csak a maga nevében jelentkezik, ugyanis a szervezők a regisztrációk alapján csapatokat tudnak összeállítani, illetve optimalizálhatják a létszámokat is. A regisztráció egyrészt a szervezői munka miatt fontos, másrészt így lehet hitelesíteni a rekord résztvevőinek létszámát is.

Előtte főpróba

A szervezők arról is beszéltek, hogy kiegészítő programokat is terveznek, ezek egyeztetése folyamatban van. Az biztos, hogy előző nap, május 19-én egy közös oktatást tartanak (afféle főpróbát), ahol megmutatják a jelentkezőknek, miként kell a szabályos újraélesztést végezni. Már vannak jelentkezések, de még korántsem elegendő, így arra bátorítanak mindenkit, hogy legyenek részesei ennek a közösségi programnak, a „Tartsuk életben!” jelmondat alatt.

Hogyan lehet jelentkezni?

A regisztráció legjobb módja az, ha a google-ben létrehozott űrlapot töltik ki. Emailben is lehet jelentkezni, de ekkor szükség van megírni a csapat nevét, a tagok nevét-születési dátumát és személyi igazolványszámát, és meg kell adni egy kapcsolattartó személyt is az elérhetőségével. A szervezők hangsúlyozták, az email esetében akkor fogadott a jelentkezés, ha érkezik is rá válasz.