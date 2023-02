Idén ismét rekorddöntésre készülnek a dunaújvárosi szervezők: május 20-án az azonos időben végzett közös újraélesztési gyakorlat rekordját döntenék meg. Az a cél, hogy legalább 204 ambu babán végezzünk egyszerre, egy órán keresztül újraélesztést.

Orosz Csaba elmondta, az eseményhez létrehoznak majd Facebookos oldalt, illetve egy központi email címet, amelyre várják az önkéntesek jelentkezését, nemcsak a városból, hanem a térségből is. Továbbá a nagy darabszám miatt szívesen fogadják a bábukra is a felajánlásokat. A szervező hozzátette, bízik abban, hogy sikeres lesz most is a rekorddöntést, amelyez kiegészítő programokkal is szolgálni fognak a mozi előtti téren.

Feth Katalin úgy fogalmazott, nagyon örül annak, hogy ismét részt vehetnek ebben a közös projektben. A Vöröskeresztnek egyik alapvető küldetése, hogy minél szélesebb körben ismerjék az újraélesztés technikáját, amellyel segíthetünk embertársainkon. Ez a program pedig remek alkalmat ad arra, hogy a közösségi élmény mellett elsajátítsák az életmentő beavatkozás fogásait a résztvevők.

Dr. Máthé Ágnes a program szakmai részéért felel. Kiemelte, bizony volt olyan eset, hogy egy bajba jutott emberen olyan személyek segítettek, akik egy korábbi rekordkísérlet során tanulták meg az újraélesztést. Arra bátorított mindenkit, hogy jöjjenek el, vegyenek részt a programon, ahol megtanulhatják, vagy legalábbis felfrissíthetik ismereteiket az újraélesztésről.

A szabályos újraélesztés technikája a hivatalos megfogalmazás alapján 30 mellkas-kompresszió, 2 befúvásos lélegeztetés, 2 perces váltásokkal. Ritmusos zene is dukál hozzá, ami még címében is tökéletesen társul hozzá: Bee Gees: Stayin' Alive!