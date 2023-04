Szép hagyománya a magyar népszokásoknak, hogy húsvétkor a legények meglocsolják a lányokat, asszonyokat, ők pedig süteménnyel, itallal, és nem utolsó sorban színes tojással kínálják a fiúkat. Több éve kísérjük útjukon Czuppon Péter néptáncosait, akik az idén rendhagyó módon, helyenként „tömbösítve” tettek eleget nemes kötelességüknek.

Fotók: Horváth László

Korán reggel indult a nap a város melletti falvak néptáncosainál. Az idén több újítást is bevezetett a Mészáros Bálint által vezetett csapat. Korábbi években lovaskocsival járták a vidéket, de az utóbbi időkben annyira sok helyen várják őket, hogy nem tudnának odaérni időben, így kisbuszt állítottak szolgálatba. Állítólag a vizet a Dunáról hozták. Első vidéki állomásukon, Baracson, Czuppon Péteréknél értük tetten őket.

- Hat órakor már az első helyen voltunk – mondta locsolás utáni kérdésünkre Mészáros Bálint. Több település táncosaiból áll a társaság. 10-12 éve járunk együtt. Szereztünk egy kilenc személyes járművet, hogy egyben legyen a banda. Nótázunk, mulatunk útközben.

- Hány helyre mentek?

- Az előzetes számításaink szerint harmincon is felül vagyunk, de ez valószínűleg változik. A meglocsolandó lányok száma az ötvenet is elérheti, mivel van, ahol egy helyen több lányt is menthetünk a hervadozástól. Szerencsénkre eddig még mindenkit sikerült meglátogatni. A fiúkat a locsolás után nagyon finom házisüteményekkel és jóféle itókákkal kínálták. A búcsúzáskor a házigazda Czuppon Péter táncoktatót kérdeztük.

- Olyannyira nem kell győzködni a fiúkat, hogy én az idén teljesen ki is maradtam a bandából. Önjáróak lettek szerencsére és ennek nagyon örülök, mert tanítják a fiatalokat, és ez is a fő cél. Be vannak öltözve szépen és a fiatalabbaktól is elvárják ugyanezt. Fontos számunkra, hogy ne egy színpadi „geg” legyen, hanem teljes egészében éljék meg a hagyományt. Amint látható szívesen és nagy örömmel teszik – hallottuk Czuppon Pétertől.

A délelőtt folyamán többek között Mezőfalván is tiszteletüket tették a srácok. A Stempely családnál értük utol a vödrös bandát. Meglocsolandó leány akadt bőven. Nem is jöttek zavarba a fiúk. Bőséges vizes áldást zúdítottak a ház női tagjaira. A csuromvizes Stempely Eszterrel beszélgettünk az udvar naposabb felében.

- Már nagyon vártuk a csapatot. Így hagyományos és izgalmas igazán az ünnep számunkra. Egyáltalán nem kellemetlen a hidegvíz. Valószínűleg többször át kell öltözni a nap folyamán – mondta a fiatal mezőfalvi néptáncosleány.

Czuppon Péter táncosai még sokáig járták az ismerősök sorát. Ígérték, jövőre ismét útra kelnek majd.