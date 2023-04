A képviselők szavazatukkal támogatták, hogy az önkormányzat az Esze Tamás utca 15-19. társasház részére bruttó 290 ezer forint egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújtson a a 19-es lépcsőház bejáratának akadálymentesítésének megtervezésére. Arról is határoztak, hogy az önkormányzat a HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES01-01 című pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be, valamint pozitív elbírálás esetén megvalósítsa. A testület megválasztotta a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. új tisztségviselőit is. Ennek értelmében 2023. július 01.-től 2024. május 31-ig Horváth Tibort választották meg ügyvezetőnek, azzal hogy feladatait megbízási jogviszonyban látja el, díjazás nélkül. Felügyelőbizottsági tagoknak Sáfrány Katalint, Szalóki Lászlót és Barta Endrét választották, utóbbi díjazás nélkül végzi majd a feladatát. Megbízatásuk 2023. június 01-től 2024. május 31-ig szól.

A testület döntött az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingatlanok és ingóságok egyházi fenntartók részére történő ingyenes tulajdonba adásáról is. Ez a döntés a Gárdonyi és a Szabó Magda iskolát érinti. Fontos feltétel, hogy az érintett egyház az ingyenesen tulajdonába adott tulajdoni hányadot 15 évig nem idegenítheti el, és azt a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, állagát megóvni.