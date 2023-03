Az öröm hangján kezdte a polgármester: – Hála Istennek nagyon sok pályázatunk révbe ért, ezért kimondhatjuk, hogy Daruszentmiklós ismét egy sikeres évet zárhatott – mondta. Majd hozzátette: – A víz világnapja is aktualitást adott az egyik projektünknek. A Daru soron elvégzett munkálatokkal megakadályoztuk, hogy az ott élők ingatlanjait a jövőben is elöntse a csapadékvíz. Nemcsak gátat szabtunk neki, hanem hasznosítottuk is azt, hiszen egy arra alkalmas helyen épített szikkasztóárokba vezetve, a saját területünk vízrendszerébe szivárogtatjuk vissza. Nem túlzás azt mondani, hogy még nagyon sok év kell ahhoz, hogy a talaj vízszintje elérje a korábbi értékeket, és a régi kútjainkból újból vizet nyerhessünk például a kertjeink locsolására. Egyúttal azt is szeretnénk elérni, hogy a lakók a saját épületük tetejéről összegyűjthető vízmennyiséget az arra alkalmas tározókban megőrizzék, és azután fel is használják.

A közmeghallgatásra összegyűlt érdeklődők

Az útépítés fontosságáról így vélekedett: – Számunkra nagyon fontos munka végére tettünk pontot. Kisszentmiklós és Daruhegy mindig is egy közösségbe tartozott, akkor is, amikor még Előszállással voltunk összekapcsolva. Az iskola volt az a fontos pont, ami összekapcsolt bennünket. Korábban egy dűlőút kötötte össze a településrészeket. Most minden arra járó örömére ez kapott egy bitumenes burkolatot. A forgalom emiatt jelentősen megnövekedett. A legfontosabb, hogy a gyermekeknek nem kell a nyakig érő porban, sárban járni az iskolába.

A közösségi összefogásról is szó esett, ami az iskola javára történt. – Hasznos munkát végeztünk, és a lelkünknek is jót tett a közösen végzett munka. Fontos, hogy olyan környezetbe járjanak a gyermekeink, ami méltó hozzájuk. Az elvégzett munkával ráadásul a közösségünket is építettük, és erősebbé tettük. Nagyon nehéz anyagi helyzetben van a fenntartó, és mi ebbe segítettünk be. Pozitív visszajelzéseket kaptunk róla, ezért ebben az évben is tervezünk hasonló együttmunkálkodást.

A rezsinövekedés következményeit pedig így kommentálta a polgármester: – Ennek a nagyon magasra emelkedése valamennyi önkormányzatnál hasonló gondot jelent. A lakóknak sem könnyű a helyenként duplájára nőtt gázárakkal gazdálkodni, nekünk viszont vannak olyan fogyasztóink, ahol tizenötszörös díjat is fizetünk. Ezért megpróbáljuk ezt az energiahordozót kiváltani. A villamos áram díjai is komoly takarékosságra intenek, mert azok is nyolc-tízszeresére növekedtek. Ahol az megoldható, a településünkön keletkezett fahulladékot fűtjük el. A bölcsődében egy új kazánházat építettünk, az óvodánkban szerencsére már korábban is volt egy vegyes tüzelésű kazánunk. Jó néhány középületünkön napelemes rendszerrel termelünk villamos áramot, azokon a helyeken azzal is fűtünk.

Napelemes fejlesztések

A pénzügyi egyenleg és a település tartalékai kapcsán hozzátette: – Sajnos látni, hogy a rezsi benyeli a forrásaink nagyobb részét. Azt is mondhatjuk, hogy a tartalékainkat emészti el. Ezért próbálkozunk az előbb említett megtakarítási módokkal. Abban bízom, hogy a kormányzati elképzeléseknek megfelelően csökkenni fog a rezsiköltségünk, vagy pedig megemelt támogatásokkal tudunk a jövőben tovább üzemelni.

A tavalyi év és a jelenlegi helyzetének felvázolása után a polgármester beszélt az idei évben elérhető célokról is: – Vannak olyanok. Azt gondolom, hogy az uniós pályázatok visszafogásával, elég kevés pályázat fog kiíródni. Az idei év a felkészülésé és a tervezésé lesz. A maradványforrásainkat ezek elkészíttetésére fordítjuk. Útépítéseket és felújításokat szeretnénk elvégezni. Első körben az orvosi rendelőre fordítanánk a figyelmünket. Egyelőre az ott található parkolót építettük ki. A következő lépésben a polgármesteri hivatal környéke következik, majd pedig a faluparkra fordítjuk a figyelmünket.

A végén nem állhattuk meg, hogy ne tegyünk fel egy kicsit lazább hangvételű kérdést, miszerint mi lesz a híres fesztiválokkal? Rauf Norbert a következőket mondta ezzel kapcsolatban: – Megtartjuk azokat. Nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy amit eddig elértünk, azt meg is tudjuk őrizni. Május 14-én megtartjuk a lovas napot, a falunapunkat pedig a nyár végén a korábbi színvonalunkon!