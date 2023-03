– A rendezvény ötletgazdája voltam. A néptánc híve vagyok, de nekem soha nem volt rá módom, hogy egy ilyen csoportba jelentkezhessek. Ezért aztán zenészként a táncoltatást választottam – kezdte mondanivalóját Horváth Csaba. Majd így folytatta: – A mi falunkban a közelmúltban már több alkalommal szerettek volna néptánccsoportot működtetni, de valamilyen okok miatt rendre megakadtak a próbálkozások. Az egyik fontos dolog egy ilyen alkotó közösség megteremtése. Ez a benne szerepet vállalók szempontjából is föltétlenül hasznos, és a településünk közvetlenül is profitálhat belőle, hiszen a közösségi eseményeinket a fellépéseikkel tartalmasabbá tehetik. Ezzel a bállal elsősorban nem a reménybeli támogatók felé fordultunk, hanem azokat szerettük volna megszólítani, akik majd táncosként, a jelenlegiek mellett töltik fel az egyesület sorait. Ebben az esetben nem a kisiskolásokra, hanem a tőlük idősebbekre gondoltam. Fontos dolognak tartom, hogy nem a nulláról kell kezdeniük a munkát, hiszen a fellépőruháik megvannak, illetve a próbák helyszíneit is egy összefogással biztosítani tudjuk. Persze azt is remélem, hogy ezzel a rendezvénnyel példát mutattunk arra, hogy aki tud, az a lehetőségének megfelelő módon támogassa őket. Mi ezzel a szerény eszközzel megtettük az első lépéseket.

A rendezők, Horváth Csaba és Pinke Kata Fotók: Balogh Tamás

Arra a kérdésre, hogy kit hívtak meg a táncmulatságra, a következőket hallottuk: – Fontos volt, hogy ne egy szokványos táncmulatságot csináljunk. Szerencsénk volt, hogy a Baracs táncegyüttest megtudtuk hívni egy rövid, de színvonalas bemutatóra. Egyrészt értékes volt a produkciójuk, másrészt nem titkoltan ők egy eleven példát mutattak arra, hogy egy igazi táncpedagógus irányításával, tehetséggel és szorgalommal mire lehet képes egy tánccsoport, és azzal mekkora örömöt okoznak a közönségnek és cserében rengeteg szeretetet kapnak tőlük. Így születik a siker, ami tovább hajtja őket – mondta róluk Horváth Csaba.

Suplicz Mihály, a Baracs Néptáncegyüttes alapító vezetője 1984 óta a mai napig táncol, és pályafutása alatt számos sikeres, önálló színpadi produkció is fűződik a nevéhez. Művészi teljesítményét jelentős díjakkal és kitüntetésekkel ismerték el, ő így vélekedett:

– Nagyon szívesen jöttünk el a Baracs táncegyüttes egy csoportjával erre a fellépésre, hiszen már sokszor jártunk ebben a faluban, és sikeres táncházakat is tartottunk. Nagyon örülök annak, hogy itt is segíteni akarják a néptánchagyományok továbbélését, ami a kultúránk jelentős része. Sajnos a munkájukban azonban, a többi elfoglaltságaim miatt nem tudok részt venni. A mostani fellépésünk is nagyon sikeres volt, köszönjük az elismerő vastapsot!

A Baracs táncegyüttes fellépő csoportja

Két dudás nem fér el egy csárdában – vetjük fel. És négy zenekar?

– Ennek a rendezvénynek az ötlete még decemberben született – folytatta a főrendező. Előszálláson a januárban megrendezett zenészbálon vetettem föl az ötletet a fellépőknek, akik szívesen vállalták ezt a bulit is, hiszen a zenészek számára is különleges, szinte egy minifesztivál lett belőle. Mivel egymást váltjuk, szórakozásra is marad lehetőségük. Fontos volt, hogy úgy válogattam össze őket, hogy senki sem érzett rivalizációt, és a jótékonyságot is partnerként kezelték. Az alapötletemet a párommal, Pinke Katával osztottam meg, aki szintén megvalósíthatónak találta. Van gyakorlata a hasonló közösségi események megrendezésében, hiszen a helyi ifjúsági klub elnökeként, hasonló szerepben évente több alkalommal is sikeresen helytáll. Őszintén szólva, ha ő nem állt volna mellém, akkor elengedtem volna az ötletet. A rendezés és a lebonyolítás minden részletében számíthattam rá, ezért a sikert közösnek mondhatjuk.

Ejtsünk szót a házigazdáról és a fellépő zenekarokról is.

– A hasonló eseményeknél nélkülözhetetlen segítő társ a csupa szív Mergl István, a helyszínt adó kultúr tulajdonosa, aki a vendégül látásunkat is megoldotta. Igazi lokálpatrióta, aki szívesen állt mellénk. A fellépő zenekarok pedig ezek voltak: a Főnix Boys Paksról, Fischl László és csapata Mezőszilasról, a Szabó duó Nagyvenyimről és a Szamaras Zenekar voltak, akiket a nagykarácsonyiak a magukénak éreznek – mondta a főszervező.