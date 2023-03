Kálnay Adél az eseményen egyebek között életéről, pályájáról is mesélt az apróságokból álló közönségének. A március 21-én tartott interaktív előadáson először az 1. és 2. évfolyam vett részt, majd a 3. és 4. osztályosok is meghallgathatták az érdekesebbnél érdekesebb történeteket, amely során az írónő pályára lépésének hogyanjáról s miértjéről mesélt. Az összejövetel során az olvasóközönséget egészen a kezdetekig kalauzolta vissza az írónő, aki sorra idézte fel a fontosabb, életét és karrierjét formáló mozzanatokat. Részletesen beszélt gyermekkoráról, arról, hogy hogyan szeretett bele az írásba, szárnypróbálgatásairól, valamint arról is, mi inspirálta egyes történeteit. Az írónő a diákokat arra is ösztökélte, hogy vessék papírra gondolataikat, írjanak ki magukból mindent, ami csak fejükből kipattan, akár történet, akár vers formájában. Az emlékeket az alsós évfolyam összes osztálya nagy érdeklődéssel hallgatta, a szerzőnek pedig rengeteg mondanivalója volt, amivel nem csak szórakoztatta, de lelkesítette is a móriczos diákokat.

Az írónő egyébként nem volt teljesen idegen az általános iskola tanulóinak, az elmúlt hetekben ugyanis az alsós évfolyam valamennyi tagja megismerkedett munkásságával. A bemutatkozó után az iskolások a szerzőt kérdésekkel is bombázhatták, hogy még több információval gazdagodjanak.