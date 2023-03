Pats József a dunaújvárosi élet meghatározó alakja az 1980-as évek elejétől rendszeres résztvevője volt a helyi, a fővárosi és az országos kiállításoknak, számos emlékezetes egyéni tárlattal is jelentkezett. Az elmúlt évtizedekben alapítója, szervezője volt több fontos alkotóközösségnek: Amatőr Képzőművészeti Stúdió, Ötök, "A" Csoport, Skicc Egyesület -. Évről évre számos jótékonysági akcióban is részt vállalt, a nemzetközi Skicc Egyesület alkotógárdájának munkáiból rendszeresen aukciókat is szervezett. Felajánlásának köszönhetően nagyméretű munkái a Dunaújváros több óvodájában is megtalálhatók. Búcsúztatásáról a család később ígért tájékoztatást.