Január elején próbáltunk valamiféle körképet mutatni az elektromos autók városi töltési lehetőségeiről. Akkor azt tapasztaltuk, hogy az önkormányzat kezelésében álló három töltőállomás nem üzemelt. Medgyesi Miklós sajtószóvivő akkor azt mondta, a tízszeres energiaár-növekedés után az ingyenességet továbbra már nem tudják biztosítani, az oszlopok felújítása zajlik, de hogy mikortól és mennyiért lehet használni ezeket, arra akkor még nem tudott választ adni.

Idő közben – január végén – az önkormányzat honlapján megjelent egy közlemény: „Dunaújváros önkormányzatának kezelésében jelenleg összesen három töltő működik: a Táncsics Mihály utca 8/a-nál, az Október 23. tér 10-nél és a Devecseri Gábor utca 4-nél. Mindhárom állomás 2 önálló töltőfejjel rendelkezik. A töltőfejek váltóáramú AC-töltők, 22 kW teljesítményűek Type-2 csatlakozó aljzattal. A töltők használatba vételéhez egy QR-kódot kell beolvasni, majd az utasításokat követve lehet rendezni a szolgáltatás díját a fizetési szolgáltatón keresztül... ...A fenti három töltőállomást 2021-ben az önkormányzat teljeskörűen felújította és használhatóvá tette, az üzemeltetésük töltési helyenként 1,6-1,8 millió forintos kiadást jelentett évente. A tízszeresére dráguló energiaárak miatt azonban a korábbi ingyenes használat már nem volt biztosítható a továbbiakban, így 2023. január 18-án megtörtént a töltők átállítása, innentől kezdve fizetőssé váltak ezek az állomások is.

A költségek jelentős megemelkedése mellett ennek a változtatásnak az az oka, hogy miután a városban csak ezek a töltők maradtak ingyenesek, az oszlopok kihasználtsága olyan szintre nőtt, amely már inkább konfliktusforrást jelentett. Január 18-tól, az átállítás után a díjazás a következőek szerint alakul: bruttó 330 Ft/kWh-s tarifát kell megfizetni a használatért, emellett pedig egy bruttó 100 forint összegű egyszeri töltésindítási díjat számolnak még fel minden egyes töltésnél. Összehasonlításképpen a Jövő Mobilitása Szövetség összesítése szerint AC-gyorstöltőn maximum 22 kW-tal töltve 170-375 Ft/kWh között kell fizetni az egyik legelterjedtebb szolgáltatónál. Az egyes szolgáltatók árazásában azonban jelentős különbségek tapasztalhatóak, így a töltés előtt érdemes tájékozódni ezekről.”

Ismét kérdésekkel fordultunk az önkormányzathoz január 7-én délelőtt. Arra kerestük a választ, hogy milyen konstrukcióban működtetik a töltőket, ugyanis az önkormányzati fenntartású állomások üzemeltetőjeként a vil­lany­autósok által kedvelt Plugshare oldalán üzemeltetőként az Emobility Solutions Kft. szerepel mindháromnál. Választ kerestünk arra is, hogy milyen szempontok alapján, ki döntötte el, hogy kilowattóránként mennyi legyen a szolgáltatás díja, elképzelhető-e, hogy a jövőben a kihasználtság függvényében módosulhat a díjszabás, hiszen ha senki nem tölt a magas díjak mellett, az üzemeltetés, karbantartás, felújítás költsége akkor is fennáll. Azt is szerettük volna megtudni, hogy akár a közép-, vagy hosszú távú tervekben szerepel-e a töltőhálózat fejlesztése a városban, esetleg a jogszabályi környezet megengedi-e a vállalkozások megjelenését ebben a szolgáltatói szegmensben. A kérdésekre lapzártánkig nem érkezett válasz, amint ez megérkezik, természetesen közzétesszük azt is.

Az elektromos töltők árazása szinte átláthatatlan. Elektromos autós forrásaink szerint ma már az sem elegendő, ha a fent említett applikációban tájékozódnak a várható árakról, érdemes mindig a töltés elindítása előtt az adott oszlopnál meggyőződni arról, mennyibe fog kerülni a „tankolás”.

Visszatérve az önkormányzati töltőkre: A villanyautósok.hu oldal felmérése szerint az Emobility Solutions hálózatának jelentős része STOP SHOP üzletek parkolóiban üzemel, összesen 14 helyszínen, egyenként 6-10 AC töltőoszloppal, amelyeknél a töltési díj a január végi áremelkedés után 280 Ft/kWh. A Plugshare alkalmazás szerint három önkormányzati töltőt is üzemeltetnek Dunaújvárosban (bár saját weboldaluk csak kettőt említ), az itteni díjszabás azonban még ennél is borsosabb, bruttó 330 Ft/kWh-s tarifát kell megfizetni a használatért. Mindezek mellett a Dechatlonnál az AC töltés 335 Ft/kWh, a DC pedig 240 Ft/ perc. Az Intersparnál 225 Ft/kWh, a Szabadság úti NKM töltőn 225 Ft/kWh, az Aldi pedig 159 forintot kér kWh-ánként, éjszaka pedig csupán százat.