A polgármester által említett cselekvésnek több szintje is van. „De a legfontosabb kérdések a lakókörnyezetünkben és a helyi közösségeinkben, a településeken dőlnek el” – fogalmazott Schrick István. Tőle tudjuk, hogy 2022-ben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pályázatot hirdetett Madárbarát település mintaprojekt kialakítására. A kiírt felhívást egy másik, a „Közösen a természetért!” elnevezésű pályázatból volt lehetősége az MME-nek megvalósítani.

Szakemberek segítettek az odúk kihelyezésében Fotó: amatőr

Rác­almás benyújtotta a pályázatát, hiszen a projekt törekvéseivel egyetértve lépéseket kíván tenni az ember és a természet összhangjának újbóli megteremtésére.

Rácalmás nyertes pályázóként madárvédelmi, természetvédelmi eszközök formájában kapott támogatást, továbbá Madárbarát mintakert tanösvényt is kialakíthatott a Millenniumi parkban és a temetőben idén februárban. Az eszközök kihelyezésében, a tanösvény kialakításában az MME a helyszínen szakmai segítséget nyújtott. Madárodúkat, veréblakótelepeket, denevérodúkat, macskabagolyodút helyeztek ki a területre. Amint az időjárás is kedvezőbb lesz, létesül még egy beporzókat csalogató kis méhlegelő és egy nagy fecskehotel is – remélhetően a parkban sétálók nagy örömére is.

A Millenniumi tó közepére is kihelyeztek egy „menedékházat”

A Madárbarát mintakert tanösvény bemutatja a Millenniumi parkban kihelyezett eszközöket, Rácalmás lakóit megismerteti azokkal a módszerekkel, amelyek segítségével bárki kialakíthat egy madárbarát kertet az otthonában.

– Ez egy nagyon szép kezdeményezés. Kérjük a lakókat, közösen óvjuk és védjük környezetünk élővilágát! Továbbá mindenki – ha teheti – alakítsa a kertjét is madárbaráttá, hogy minél több kis csicsergő tollas hirdethesse évről évre a tavasz közeledtét – hangsúlyozta Schrick István.