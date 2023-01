Nagyvenyim - Ha tavaszias is az idő, a község központjában ismét hódolhatnak a téli sportoknak. A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár épülete előtt lévő négy évszakos korcsolyapálya műszaki hiba miatt nem tudta fogadni a kikapcsolódni vágyókat az elmúlt napokban.

Most viszont újra megnyitja kapuit kicsik és nagyok előtt egyaránt. A pályát a hét minden napján lehet használni, tökéletes délutáni feltöltődésre nyújt lehetőséget, ugyanis hétköznap és hétvégén is 15 és 19 óra között áll a korcsolyázók rendelkezésére.