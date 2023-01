A büntetésnek van-e visszatartó ereje

Amikor egy rendőr szolgálat teljesítése közben életét veszti, először az jut az eszünkbe, hogy miért „kellett” meghalnia. Nyilván az elkövető indítéka később kiderül, a közvélemény rendre a „fogat fogért”-elv alapján általában mindent jobban tud, mint a rendőrség vagy az igazságszolgáltatás, és példás büntetést követel.

A legutóbbi tragédia újra kinyitotta azt a dossziét, amely az elmúlt évtizedek hasonló kimenetelű eseteit foglalja össze. Okkal merülhet fel bennünk a kérdés, mi változik egy-egy ilyen eset megtörténte, szakértői feldolgozása, elemzése után? Változik-e e tekintetben valami?

Szerencsére nem gyakran vannak ilyen esetek, de az igazság az, hogy az egy is sok(k). A mostani esetben is fennáll a gyanúja annak, hogy az elkövető valamilyen szer hatása alatt állt. Ezeknél az embereknél az önkontroll hiánya a legveszélyesebb faktor, ráadásul, ha fegyver is van náluk, ez még inkább veszélyessé teszi őket.

Sajnos, az ez utóbbi mondatban közölt megállapításra sokunk tudna a közvetlen környezetéből példát hozni. Hangos lakásbuli a szomszédban, kötözködő figurák az utcán vagy a piacon, meg-megismétlődő családi erőszak, amely nem jut el odáig, hogy az intézkedő rendőr áldozattá váljon.

És mégis. Valaminek csak történnie kellene ahhoz, hogy az ilyen esetek időről időre ne ismétlődhessenek meg. Hogy legalább visszatartó ereje legyen a következményeknek, és az utána következő elkövetőknek ez ott lebegjen a szeme előtt. A társ­lapunkból átvett összeállítás első elkövetője halálbüntetést kapott anno. A mostani rendőrgyilkos nem fog...

Várkonyi Zsolt