Október

Manapság ritkán látni, hallani olyan előadást, amilyennek szem- és fültanúi lehettek a nézők október 2-án este a Bartók nagytermében. Az Én vagyok című oratorikus, kortárs koncertszínházi előadás a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, valamint a székesfehérvári Alba Regia Szimfonikus Zenekar kortárs zenei műhelyének közreműködésével jött létre.

A Dunaújvárosi Vegyeskar nyerte a Dréta Antal vándordíjat Mezőfalván. Egymás után már másodszor őrizhetik egy esztendeig a rendezvény plakettjét.

Schrick István polgármester és dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője október 7-én ünnepélyesen is átadta a 300 millió forint kormányzati támogatásból és 180 millió forint saját forrásból megvalósított Rácalmási Szociális Központot.

Hosszú, türelemmel és kitartással viselt betegsége után elhunyt dr. Kunszenti Antal. A Dunaújvárosban felcseperedő generációk „doktor bácsija” 97 évet élt.

Felhőtlen szórakozást biztosító programkavalkáddal nyűgözte le közönségét a Dunaújvárosi Óvoda a jótékonysági gálaestjén. Az esemény óvodások, óvodapedagógusok és vendégfellépők összefogásának eredményeként jött létre, amely nemcsak élvezetes volt, de jótékony célt is szolgált.

Dunaújvárosi szakképzés napja címmel ötödik alkalommal tartotta meg pályaorientációs rendezvényét a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum. Az esemény különlegessége, hogy egy időben, egy helyen jelen volt a centrum mind a hat intézménye, a teljes képzési struktúra, jelen voltak a centrum partnerei, támogatói és persze nem mellékesen a pályaválasztás előtt álló diákok és szüleik is.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zeneművész támogatásával újraéled a börtönszínház. Októberben tíz büntetés-végrehajtási intézetben tíz színdarabot adnak elő fogvatartottak a bibliai tízparancsolat témakörében. A program országos bemutatójára a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben került sor október 14-én.

A dunaújvárosi önkormányzat októberi rendes közgyűlésén elköszönt Suszter Tamás ezredes, a városi rendőrkapitányság vezetője, aki november 1-től Veszprém vármegyében teljesített már szolgálatot. A megemelkedett rezsiköltségek miatt számos dunaújvárosi közintézménynél újra nyitvatartási rend lépett életbe.

Több évtizedes, Dunaújvárosért végzett lelkiismeretes és példaértékű tevékenységének elismeréseként Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vehette át a Dunaújvárosért Díjat az október 23-i emlékműsor előtt a Bartók színházban Pintér Tamás polgármestertől.

November

Egy férfi már oszlásban lévő holttestét emelték ki a Budapesti Rendőr-főkapitányág vízirendőrei a Duna adonyi, Fejér vármegyei szakaszán. Később kiderült, a szeptember 28-án Budapesten eltűnt Szűcs Tamás, a Pátria Nyomda termelési igazgatójának holttestét találták meg.

„Átröpűlök hosszában hazámon” – szinte szóról szóra megvalósította a költő sorait (a Dalaim című vers részletét) a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása, amely Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából jött létre, és két napon át várta az érdeklődőket a Városháza téren.

„Legyél a világ leghíresebb fagylaltkészítője!” – ezzel a felhívással toborozták a Gelato Festival World Masters 2022 válogatására a magukban elég felkészültséget érző magyarországi fagylaltkészítőket Budapestre, az idei év októberére. Némi biztatás után Tóth Norbert cukrászmester Dunaföldvárról meg is szerezte az első helyezést.

November 7-én reggel felvonultak a szakemberek, és a közlekedést segítő táblák kihelyezésével elkezdődött a munka a Kandó Kálmán téren. E beruházás keretében megvalósul – várhatóan 2023 nyarára – a Dózsa György út külső, Park Center felé eső részének, a Kandó Kálmán teret magában foglaló közlekedésbiztonsági fejlesztése.

Gazdag programsorozattal ünnepelte hetvenedik születésnapját a múlt héten a dunaföldvári Magyar László Gimnázium. A számos előadás és hagyományőrző vetélkedő mellett bemutatták az iskola évkönyvének legújabb feje­zetét, megnyílt a kibővített Magyar László- és Afrika-kiállítás.

A Magyar Posta 210 településen 366 hivatali egységét zárta be ideiglenesen november 11-től, köztük a dunaújvárosi Intersparban lévő, 8-as számú kispostát is.

Díját­adókkal, múltidézéssel és tortázással ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját a város és a térség szociális ellátásában kiemelt szerepet betöltő Útkeresés Segítő Szolgálat. Az ünnepség keretében vehette át a város önkormányzatának Szociális Munkáért – Dunaújváros díját Joó-Rujder Judit, az Útkeresés Segítő Szolgálat szakmai egységvezetője. A szociális munka napja alkalmából az Útkeresés belső szakmai díjával pedig Rozonics Patrícia esetmenedzser kimagasló munkáját ismerték el.

Energiatakarékossági okok miatt átköltöztették a Kincskereső tagóvoda két csoportját másik intézményekbe, az intézkedés 2023 áprilisig szól.

A Steelhold Limited mint az ISD Dunaferr 99,6 százalékos többségi tulajdonosa közgyűlést hívott össze november 21-re a cég törvényes működése jogi hátterének helyreállítása érdekében. Tette ezt a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága végzése alapján.

Kétévnyi szünet után pénteken ismét a DSZC Rudas Szakgimnáziuma adott otthont a Speciális Olimpia Regionális Mozgásélmény napjának, immár ötödik alkalommal.



December

A hónap elején ismét forgatott a Pannon Oktatási Központ filmes csapata. A népszerű tévés személyiség, Pach­mann Péter mentorálásával versfilm készült, Berencsi Attila, azaz Beri Ary részvételével. A diákok ezúttal a magyar irodalom egyik klasszikusát, Juhász Gyula: Milyen volt... című remekét dolgozták fel egy versfilm formájában.

Átadták a 2022-es Magyarország 365 fotópályázat díjait, az egyik különdíjat a dunaújvárosi Holczer Tibor vehette át a Magyar Állami Operaház új művészeti és logisztikai központjában, az Eiffel Műhelyházban.

Rendkívüli kiadással jelentkezett december 9-én a Zenélő cukrászda sorozat: Kiss Péter harmonikaművész adott koncertet a vasmű úti Jakó cukrászdában.

Kiss Péter három koncertet is adott decemberben

A decemberi városi közgyűlés elején ünnepélyesen átadták a Dunaújváros Egészségügyéért díjat, amelyet idén a Szent Pantaleon Kórház Belgyógyászati Összevont Osztályának kollektívája vehetett át.

A Fővárosi Törvényszék hivatalból elrendelte az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. felszámolását a Kormány 521/2022 (XII. 13.) számú rendelete alapján.

Megérkezett a szén a Dunaferrhez. December 16-án délután egy órakor a dunaújvárosi vasútállomáson mozdonycsere után elindult rendeltetési helyére, a kokszolóba a szállítmány. A húsz vagonnal érkező szerelvény, amely össz­súlya 1580 tonna, mintegy 1000 tonna feketeszénnel érkezett, ezzel elindult az a folyamat, amellyel elkerülhető a kokszoló leállítása.

Életet mentettek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai december 19-én. Az egyenruhások az M6-os autópályát átívelő felüljáró pereméről húztak vissza egy férfit.

December 23-án a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány, a Fidesz 04-es számú választókerületi szervezeteinek, a Fe­jér Vármegyei Önkormányzat, a Jövő Új-Városáért Egyesület, valamint a Szegényeket Támogató Alapítvány jóvoltából háromszáz adag babgulyással, négyszáz csomag krémtúróval, illetve a vajtai Family Diner csatlakozásával ezer adag székelykáposztával készültek a rászorulóknak.