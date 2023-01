Jót teszel magadnak, a környezetünknek és természetesen az állatoknak is – írja a veganuárt népszerűsítő weboldal. Ugyanis az év első hónapjában számos különböző programhoz, kihíváshoz lehet csatlakozni a kezdeményezés kapcsán, de azok számára is segítséget nyújtanak – például otthon elkészíthető receptekkel –, akik egyedül vágnak bele a vegán kalandba.

Mindenesetre a kezdeményezés lényege, hogy egy hónapig próbáljunk úgy étkezni, hogy kihagyjuk az állati eredetű élelmiszereket, amit számos ismert ember is népszerűsít tapasztalataival, mint Karalyos Gábor színművész, Jakab Viktor tetoválóművész, Garami Gábor rádiós műsorvezető vagy Puskás-Dallos Péter, akit műsorvezetőként és zenészként is ismerhetünk, és maguk is formálódó, meg­győződéses vegánok.

Szerkesztőségünk képalkotó frakciójában is van egy lelkes híve a vegán étkezésnek. Laczkó Izabella kolléganőm egy képriport kapcsán járt a Vegán piknik elnevezésű eseményen, amely megerősítette benne az évek óta formálódó elhatározást, hogy kipróbálja a növényi étrendet.

– Sokkal könnyebb, mint elsőre gondolnánk. Egyszerűen átállt az agyam, és rengeteg recept és tanács is elérhető a világhálón, azok segítségével egyszerű finom vegán ételeket készíthetünk. Elsősorban arra törekszem, hogy alapanyagokat vásároljak és a feldolgozásmentes hozzávalókból magam készítem el az ételeket. A motivációim között a környezetvédelem, az állatok védelme és a saját egészségem megőrzése is szerepelt. Egy éve már így élek, és azt tapasztalom, hogy az ételek íze egyszerűen kinyílt – mondta el kérdésünkre Iza.