Megújult a MÁV-START és Volánbusz 2022/2023-as menetrendje, amely szerint megannyi távolsági, valamint helyközi vonat-, és buszjárat közlekedési rendje is módosul. A szokás szerint december második vasárnapjára ütemezett menetrend-változtatás december 11-én, vasárnap vált aktuálissá, a közlekedési társaságok pedig felhívják a figyelmet arra, hogy mindenképpen tájékozódjanak a régióban fellépő járatok indulásának esetleges módosulásáról.

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága által közölt beszámoló szerint a MÁV-START menetrendje a korábban meghirdetett szerint lépett életbe, ugyanakkor a minisztérium a MÁV-Volán-csoporttal közösen folyamatosan felülvizsgálja, hogy a gazdaságfejlesztési célokhoz és a társadalmi igényekhez igazítsák a vonatok közlekedését.

A menetrendváltozás a Fejér megyei vonalakat is érinti, így a Dunaújváros és környéki településeket is. A vonatjáratok közül a 42-es Pusztaszabolcs – Dunaújváros útvonalat érinti a változás: Budapest felől történő csatlakozás javítása érdekében Pusztaszabolcsról 4:50-kor induló, Dunaújvárosig közlekedő S42-es személyvonat egy perccel később indul, emiatt a Dunaújvárosból 4:42-kor induló S42-es személyvonat 3 perccel korábban indul. Emellett a 43-as Dunaújváros – Rétszilas – Simontornya vonal menetrendje is változik: a vonalon részlegesen módosított struktúra szerint, egységesen Dunaújváros – Simontornya között közlekednek a vonatok, napi 5 vonatpár helyett 6 vonatpár közlekedik.

A 2022. november 25-én közzétett információk alapján a Volánbusz menetrendváltozása, a Dunaújvárost és környékét érintő járatok közül a (8217) Előszállás – Daruszentmiklós – Dunaújváros vonalát érinti. Eszerint december 11-től, tanítási napokon 15:35-kor Előszállásról Dunaújvárosba közlekedő járat 5 perccel később, 15:40-kor indul.

