– Igyekeztünk nem szimplán egy workshopot tartani, ahol elkészítik az alkotásokat, aztán hazamennek a gyerekek. Ez egy interaktív foglalkozás volt, ahol körülbelül két órát alkottunk, ami bőven elegendő idő ekkora gyerekeknek. Levezetésképpen interaktív játékok következtek, karácsonyi bingó, „hóember-mentőakció, „segítsünk a Mikulásnak a puttonyba pakolni” játékok. Ezek a feladatok kicsit kimozdítják őket a digitális világból, egymásra hangolódtak, megismerték egymást. Voltak csoportos és egyéni feladatok is, a gyerekek ezeket nagyon szerették. A hangulat tovább fokozódott, amikor ellátogatott hozzánk a Mikulás, és minden kisgyereket megajándékozott egy apró ajándékkal. A Nagyszakállú érkezése meglepetés volt, jó volt látni a csillogó tekinteteket. Ittunk-ettünk, táncoltunk, alkottunk – avat be bennünket a részletekbe Brigitta.

Az alkotómunka után ettek-ittak, táncoltak a résztvevők Fotók: Laczkó Izabella

Az alkotásoknál különféle technikákkal ismerkedhettek meg a gyerekek: – Háromféle díszt készítettünk el. Hóembert, Mikulást és karácsonyfadíszt. Mindegyiknek fa volt az alapanyaga, ezeket előkezeltük, pácoltuk, festettük. A hóembernél és a Mikulásnál is használtunk gyurmát, amivel még díszítettük, ez pluszkiegészítő volt. A gyerekek számára ez is nagyon élvezetes volt, mert megtanulták a levegőn száradó gyurmának a használatát, amit szilikonba tettünk, kiöntöttük és utána festették, ragasztották az alapra. A hóembernél még használtunk vászonanyagot, ebből készült a zsákocska, amit felragasztottuk pisztollyal, és ebbe tettük a LED-világítást és selyemvirág is került még mellé. A végén használtunk csillámport, amitől csillogós lett a hóember, így értük el a havas hatást, a kalapja is kapott modellezőpasztát, és ezzel imitáltuk a hópelyhek csillogását. A Mikulás hasonlóképpen készült, a szarvasának a csengőjéhez használtunk gyurmát és a Mikulást is díszítettük karácsonyi hangulatú művirággal. A karácsonyfadísznél dekupázstechnikát alkalmaztunk, választottak a gyerekek különféle minták közül, ehhez a megfelelő színt használtuk. Gyurmával, szalagokkal, jégpasztával díszítettük – összegezte a történteket Varga Brigitta.

Kónya Botond a hóemberével

Hozzátéve: – Szabó Móni és Suplicz Mihály nélkül ez az egész nem valósulhatott volna meg, hiszen a DESE Szabadidőpark és Rendezvényházat ők biztosították számunkra. A következő foglalkozás februárban lesz, amikor elűzzük a telet, és hatalmas farsangi bulit csapunk. Természetesen az alkotás akkor sem marad el, farsangi álarcokat fogunk készíteni a gyerekekkel – mesél a további tervekről az Apróműhely vezetője.