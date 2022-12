Most szombaton rendezik meg a Mikulás-futást, amellyel ezúttal nem egy adott korosztályt csábítanak egy kis mozgásra (mint korábban az ovisok, az általános iskolások és a középiskolások számára hirdetett játékos versenyek során), hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak rá. Bárki részt vehet a programon, de elsősorban a Dunaújvárosban és a környező településeken élők részvételére számítanak a szervezők, a legifjabbaktól kezdve az idősebbekig.

A rendezvény célja természetesen a sport, a mozgás, az egészséges életmód népszerűsítése, emellett pedig az adventi készülődést és az ehhez kapcsolódó programokat is szeretnék tovább színesíteni vele. A tervezet alapján 9.15-től kezdődik a gyülekező a Városháza téren. 9.30-kor nyitják meg hivatalosan is az eseményt, majd 9.45-kor közös bemelegítés lesz Hrozik Edit vezetésével.

Aztán 10 órakor lesz a körülbelül 1,3 kilométeres táv rajtja. A futás útvonala a főtérről a kis Vasmű úton és a Panoráma úton át visszavezet a Városháza térre. Itt a célnál forró teával és apró ajándékkal várják a résztvevőket. A legkreatívabb, legszellemesebb ruhában megjelenteket különdíjjal is jutalmazzák. Az ünnepi hangulat jegyében Kovács István Mikulás-nagykövet is jelen lesz a sportos programon, aki hoz magával olimpiai fáklyát is.

A szervezők egy jótékonysági adománygyűjtést is az esemény köré fontak: tartós élelmiszereket lehet felajánlani, amelyeket aztán továbbadnak annak a helyi élelmiszerpontnak, amely a rászorulók számára gyűjt adományokat.