A templom belső részét és bútorzatát belepte a korom, az orgona is használhatatlanná vált. Az elmúlt hónapokban sokan és sokat dolgoztak azért, hogy kívül és belül is megújuljon a templom. Az eddigi és a jelenleg is zajló munkálatokról, valamint a közeljövő terveiről Szeleczky Csaba plébános számolt be lapunknak:

– Nem túlzás, a tűz eloltását követően sokkoló látvány fogadott minket. A vizsgálatok során a biztosító megállapította, hogy a sekrestye falában futó egyik alumínium vezeték meghibásodása okozta a tüzet. A sekrestyében még a vakolat is leégett, többmilliós kár keletkezett. Mivel viszonylag időben észlelték a tűzesetet és riasztották a tűzoltókat, így a lángok szerencsére nem terjedtek tovább például a templom fából készült tetőszerkezetére. A kárrendezés keretében elhordták a keletkezett szemetet és törmeléket. Majd kivakolták és kifestették a sekrestyét, valamint a templom belső terét. A felhasznált festékbe a szakemberek egy speciális illatanyagot kevertek, hogy semlegesítsék a bent rekedt füstszagot.

Szeleczky Csaba bízik benne, hogy hamarosan elkezdődhet a festés Fotók: Laczkó Izabella

Emellett a biztosító vállalta a sekrestye, valamint a hittanterem egyedi ajtóinak reno­válását is. Mint már említettem alumínium vezetékek voltak korábban a templomban, ezt a festés előtt még a plébánia réz vezetékekre cserélte. E munkálatok összértéke meghaladja a húszmillió forintot. A tűzesettől függetlenül még idén tavasszal pályáztunk a templom külső burkolatának felújítására is. Erre tizenötmillió forintot nyertünk. Ennek keretében a bejárati főkapu és a szélfogó is megszé­pült, valamint a templomtorony is kapott egy biztonsági hálót, hogy például a lehullott leveleket ne fújja be a szél.

A templom belterében azonban még bőven van teendő a következő hónapokra. Festésre vár a padozat, az ablakkeretek is, és a korommal szennyeződött orgonát is rendbe kell tenni. Csak az orgona megtisztítása közel kétmillió forintos tétel. Emellett pótolnunk kell a tűzben odaveszett liturgikus eszközöket is. Szintén saját forrásból egy vizes helyiséget is kialakítottunk a hittanterem mellett, ám a víz és a csatorna még bekötésre vár. Bízunk abban, hogy mindebben majd a település is segítségünkre lesz a jövőben – fogalmazott Szeleczky Csaba, aki elmondta, reméli, hogy a jövő év első hónapjaiban egy teljes egészében megújult templom várja majd a híveket.