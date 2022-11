„Most érthetően legtöbben az idei év második felétől begyűrűző rezsiválságról beszélnek, ám mi már január elsejétől megtapasztaltuk: más világ jön! Közel négyszeresére emelkedett az áramszámlánk. Emellett már tavaly is jelentősen nőttek az élelmiszer- és alapanyagárak. Szeptemberben aztán jött a további feketeleves, a kalkulált éves távhődíj több mint tizenkétszeresére nőtt. Nem volt más választásunk, próbáltunk és próbálunk ma is fokozatosan alkalmazkodni a drasztikusan megváltozott körülményekhez. A távfűtést lekapcsoltuk, helyette hűtő-fűtő klímákat szereltünk fel. A szerződött partnereinkkel is leültünk tárgyalni – sorolja a túlélés érdekében tett lépéseket Horváth Attila, a Campus étterem ügyvezetője, aki kiemeli:

Horváth Attila, a Campus étterem ügyvezetője Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– A Dunaújvárosi Egyetem mint bérbe adó tulajdonos is nagyon korrekt volt. Sikerült megállapodnunk a folytatásról. Az étteremben dolgozó kollégák is jelentős áldozatot hoztak annak érdekében, hogy a megszokott színvonalon tudjuk folytatni a munkát. Ez most a legfontosabb. Szívügyemnek tekintem, hogy működjön a Campus. Összességében úgy látom, a vendéglátás terén szinte mindenki komoly dilemma elé került. Az országos sajtóban is napi rendszerességgel lehet olvasni, hogy tekintélyes, ismert éttermek, vendéglátóhelyek zárnak be időlegesen a fűtési szezonra, vagy sajnos kénytelenek végleg lehúzni a rolót. A jelentősen megugró infláció miatt egyre drágábban kapják az éttermek is alapanyagokat. Nem csak a boltokban, itt is naponta-hetente változnak az árak. Mindezeket teljes mértékben nem lehet áthárítani a vendégekre.

Egyrészt mindenki arra törekszik, hogy megtartsa vendégkörét. Másrészt egyre kevesebb pénzt kell beosztaniuk hónapról hónapra a fogyasztóknak is. Nagy kérdés, mit hoz a közeljövő? Jelenleg nagyon nehéz előre tervezni. Kérdés, mi lesz az inflációval, minként alakulnak középtávon az energiaárak? A helyzet részben hasonlít a koronavírus idején történt lezárásokkor tapasztaltakhoz. Akkor is egy hirtelen jött extrém változásra kellett reagálnunk. Három év alatt két komoly ütést is kapott az egész ágazat. A tartalékok, ha voltak is, már akkor elégtek. Abban bízott minden szereplő, hogy a járványhelyzet után újra erőre kap majd a vendéglátás. Hát, nem sok időt kaptunk minderre.