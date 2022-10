E szartartás előtt vagy után pedig étkezik a piacra „kirándulni” járó, hiszen a piachoz hozzátartozik a lángos vagy éppen a sültkolbász. A dunaújvárosi piacon is több lángosost, pecsenyesütőt találhatunk. Nézzük, mit is kínálnak!

A sima lángos 500 forintnál kezdődik, és van olyan hely, ahol nyolcfélét is kóstolhatunk! A sajtos-tejfölös mellett szerepel a kínálatban a bolognai-baconos termék, ami már 800 forint. A juhtúrós-hagymás is különleges, annak ára 850 forint. Van, ahol töltött a lángos, elsősorban virslivel vagy virslivel és sajttal készültet vásárolhatunk.

A pecsenyéseknél kaphatunk egytálételeket (pörköltek, gulyások), sült kolbászt és különböző sült húsokat (oldalas, karaj, tarja). Van, ahol reggeli ételek is kaphatók, például bundás kenyér.



A húst tagadóknak is jut a választékból rántott karfiol, rántott cukkini és rántott gomba révén. Ezekből 300 forint tíz dekagramm. A sült kolbász jóval drágább, tíz dekáért 490 forintot kérnek el. (Ha valaki saját maga akar sütni kolbászt vagy hurkát, azok a füstölt árukat is áruló standokon megvásárolhatják: a kolbász kilója 3300, a hurkáé 2600 forint.

Egy balatoni specialitáshoz is hozzájuthatunk, ami nem más, mint a hekk, amely sült kolbász áron vásárolható. A hekk annyira balatoni, hogy Lellén egyszer saját szememmel láttam, egy pecsenyesütőnél, hogy nagy betűkkel ki volt írva, balatoni hekk kapható. Többen vannak, akik őshonos balatoni fajtának tartják a hekket, pedig az igazság az, egy tengeri ragadozó halról beszélünk. Európába nagyrészt Argentínából érkezik. A hake néven is ismert hal – amelyet a magyar jó szokásához híven az otthonosabb hangzású, könnyebben ejthető hekkre keresztelt el – a ´60-as években jelent meg Magyarországon. A pontos okokat nem ismerni, de feltételezhetően a jó minőségű magyar édesvízi halak exportja folytán bekövetkezett készlethiányt pótolták ezzel a tengeri hallal, és így válhatott valóra az, hogy a Balaton partján dél-atlanti óceánban fogott halat sütöttek a strandon lévő bódéktól az éttermekig. A generációk megtévesztésében vétlen hekket a lelepleződése okán nem érdemes hanyagolnunk, ugyanis a tengeri csuka húsa kellemes ízű és viszonylag szálkamentes, így könnyedén fogyasztható – még gyerekek számára is ajánlott – olvashatjuk a mindmegette.hu-n.