Az idei tanév rendhagyó módon alakul az iskolások számára, ugyanis a szeptember végi kormánybejelentés nyomán az iskolák dönthetik el, hogy az őszi szünet helyett egy meghosszabbított téli szünetet választanak-e. A döntés az iskolák takarékos téli gázfelhasználásával kapcsolatban született meg, hogy az intézményekben lehetőség legyen viszonylag hosszú ideig mellőzni a fűtés igénybevételét. Az október 29. és november 6. között tervezett őszi szünidő három munkanapot érintett volna, de a hosszabb téli szünet miatt november 2–4. között mégis lesz tanítás a gyerekeknek.



Munkaszüneti napokra idén a keddre eső november 1-je mellett még karácsonykor számíthatunk. A 2022-es ünnepi időszakban háromnapos hosszú hétvégénk lesz, ugyanis karácsony szenteste és első ünnep szombat és vasárnap lesz, és csak a december 26-a lesz a munkanapra, hétfőre eső munkaszüneti nap. Az újév is hétvégén, mégpedig vasárnap jön el, így ott nem lesz lehetőségünk hosszú hétvége alkalmával kipihenni a szilveszteri ünneplést.



A jövő évi munkaszüneti napok a következőképpen alakulnak majd:

Legközelebb húsvétkor élvezhetjük az első 4 napos hétvégét, ugyanis április 7–10. között, nagypéntektől húsvéthétfőig tart majd az ünnep. Ekkor lesz a tavaszi szünet is az iskolákban, ami pontosan április 6-tól 11-ig tart majd. Az április ezenkívül még egy hosszú hétvégét tartogat nekünk, ami 29-től egészen május 1., hétfőig, a munka ünnepéig tart. Ezután május 27–29. között, a pünkösdi hétvégén újra lesz szerencsénk 3 napon keresztül kipihenni a hetet, majd pedig október 21. és 23. között szintén három napon át lazíthatunk. Mindenszentek napja, azaz november 1-je jövőre szerdai napra esik, ezért ez is munkaszüneti nap lesz a hét közepén.

A 2023-as téli időszak kedvezőbb lesz munkaszüneti napok szempontjából, mint az idei év vége. Jövőre 4 napos hosszú hétvégét hoz majd a Jézuska, hiszen december 23., szombattól december 26., keddig élvezhetjük majd a karácsonyt, ezután pedig a szilveszteri bulit is kipihenhetjük, mivel 2024. január 1-je hétfőre esik majd.