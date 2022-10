Az ülés elejére vették a rendőrkapitánysággal kapcsolatos napirendi pontokat. Szót kért Szabó Vendel, új megyei rendőrfőkapitány, aki köszöntötte a jelenlévőket, majd bejelentette, hogy Suszter Tamás ezredes, a városi rendőrkapitányság vezetője november 1-től Veszprém megyében teljesít majd szolgálatot, hivatalos kinevezése után, mint megyei bűnügyi főkapitány helyettes. A városi kapitányság vezetésére a megyei kapitány Törköly Lászlót javasolja majd az országos rendőrfőkapitánynak.

Suszter Tamás is szólásra emelkedett és megköszönte mindenkinek a támogatást és az együttműködést, amelyet az itt töltött hét esztendeje alatt tapasztalt. Kiemelte az önkormányzat és a szolgálati ideje alatt dolgozó polgármesterek segítségét és támogatását, valamint a társszervekkel és a polgárőrséggel kialakított eredményes munkakapcsolat fontosságát. Mint mondta nehéz szívvel megye el, hiszen munkatársakat és barátokat hagy itt, de ígérete szerint a jövő évi Bringatúrára visszatér. Pintér Tamás polgármester megköszönte a kapitány munkáját és sok sikert kívánt neki pályája következő állomásán.

A következőkben fajsúlyos kérdésekről döntött a közgyűlés. Megalkották az építményadóról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében az önkormányzat a város illetékességi területén határozatlan időre építményadót vezet be. A rendeletben meghatározták a különböző építményekre kivetendő adó mértékét. Lakásra 1.200 Ft/m2 /év, üdülőre 450 Ft/m2 /év, garázsra, gépjárműtárolóra, valamint a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtárolóra legfeljebb 200 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 450 Ft/m2 /év; 200 m2 -t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetén 600 Ft/m2 /év a fizetendő összeg. A rendelet meghatározza azt is, hogy ki menetesül az adófizetés terhe alól. Ennek értelmében mentesül az adó alól: a magánszemély tulajdonos lakása és az ahhoz tartozó kiegészítő helyiség; a magánszemély tulajdonában lévő, 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó melléképület, melléképületrész; a többlakásos lakóépületben – az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként fel nem tüntetett – az osztatlan közös tulajdonban lévő, valamint a társasház, lakásszövetkezet tulajdonában álló, közös használatú helyiségek, területek, valamint a gépjárműtároló, garázs, melyben annak súlyos mozgáskorlátozott magánszemély tulajdonosa a gépjárművét tárolja.

A testület elfogadta az energiatakarékossági intézkedéseket is. Ennek részleteiről nem számoltak be az ülésen, de vélhetően az érinti az önkormányzat tulajdonába álló intézményeket, a sportlétesítményeket is. Információink szerit a döntés érinti az önkormányzati kulturális intézményeket (múzeum, könyvtár, MMK), melyekben azok vezetői dönthetnek a nyitvatartásról. A sportlétesítmények esetében az üzemeltető sportszervezetekre bízzák azok működtetését, de az önkormányzat nem ad többlettámogatást azok üzemeltetéséhez. Ezeken felül a Polgármesteri Hivatalban 2022. december 19. napjától 2023. január 2. napjáig 9 munkanap igazgatási szünetet rendeltek el.

A közgyűlés arról is határozott, hogy november 1-től fizetőssé teszi az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos autótöltők használatát.

Több önkormányzat tulajdonában lévő intézmény alapító okiratát is módosították.

Ezek mellett a testület a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattételre kérte fel a Annamatia-Kegyelet Temetkezési és Szolgáltató Kft.-t, a Borostyán Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t és a Dunaújvárosi „KEGYELET” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t.

Zárt ülésen a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díj adományozásáról tárgyaltak.