A találkozó során aláírták azt a megállapodást, amelyben a Fejér Megyei Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatásokról szóló rendelete alapján a különleges gazdasági övezet bevételi forrásaiból 200 millió forint támogatást nyújt Kulcs Községi Önkormányzatnak.

Dr. Molnár Krisztián, a Fe­jér Megyei Közgyűlés elnöke a sajtótájékoztatón így fogalmazott:

– Az elmúlt időszakban a térség polgármesterei kifejtették, hogy nagyon örülnek a megyei testület képviseletében tett látogatásoknak, hiszen amikor érkezünk, akkor mindig jelentős támogatásokat tudunk bejelenteni. A mai nap sincsen ez másképp. Kulcs vonatkozásában 200 millió forintos összértékű támogatásról beszélhetek, amelyről a megyei közgyűlés döntött a kulcsi emberek érdekében.

A célokról szólva kifejtette az elnök:

– A lakossági igényekkel teljes összhangban vannak a Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete által megfogalmazott elképzelések és hiánypótló fejlesztési törekvések. Tehát a támogatásból fedezik majd például a településen a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde működési hozzájárulását.

– De a másik helyi nevelő- és oktatóintézmény, az iskola is részt kap a támogatásból. Hiszen nemrégiben raktuk le egy olyan iskolakomplexum alapkövét, amely reményeink szerint hosszú távon fogja kiszolgálni a kulcsi gyermekek, valamint az intézményben dolgozó pedagógusok illő elhelyezését. Viszont amíg az építkezés tart, konténereket kellett beszereznie az önkormányzatnak ahhoz, hogy minden gyerek számára az iskolafelújítás és -bővítés befejezéséig is komfortos legyen az oktatás. Természetesen ebben az átmeneti állapotban nem tudjuk azt a színvonalat biztosítani, ami majd reményeink szerint a megújult iskolai építményekben lesz. De addig is szükségük van a gyerekeknek egy megfelelő elhelyezésre.

– Szintén a támogatásból fogja a település a gyermekek számára épülő pumpapálya finanszírozásához szükséges önrészt fedezni.

– De a példáknál maradva szintén a dotációból valósul majd meg elsősorban a Har­gita utca lakóit érintő partfalcsúszás okozta problémák elhárítása is, illetve a partvédmű építése. Tehát jól látható, hogy olyan fejlesztésekről van szó, amelyek vitathatatlanul a helyi emberek életminőségét és komfortérzetét fokozzák.

– Gratulálok Kulcsnak a sikeres pályázathoz. Ígérhetem azt, hogy az elkövetkező időszakban is, ha olyan fejlesztési célokat látunk, amelyek az itt lakók érdekében születnek, akkor a jövőben is komoly forrásokat tudunk majd ezekhez biztosítani. Márpedig Kulcs tekintetében egy tudatos fejlesztéspolitikát tapasztaltunk a polgármester úr és a képviselő-testület részéről.

– A mai támogatásunk alapja a Fejér Megyei Önkormányzat különleges gazdasági övezetébe befolyt bevételeink. Látva azt, hogy az elkövetkező időszakban milyen gazdasági kapacitásnövekedés várható az övezetben, a következő időszakban várhatóan még több pénzt tudunk a térség településeire és az ott lakók igényeire fordítani.

Dr. Molnár Krisztián végezetül még egyszer gratulált a kulcsiaknak, és azt kívánta, hogy használják eredményesen a forrás biztosította lehetőségeket.

Jobb Gyula lapunk kérdésére elmondta: – Nagyon köszönjük a Fejér Megyei Közgyűlésnek és dr. Molnár Krisztián elnök úrnak, hogy támogatásukkal lehetővé teszik a céljaink megvalósítását. Hiszen a településünkön tapasztalt robbanásszerű lakosságszám-növekedés sok feladatot ad önkormányzatunknak, amelyeket a gazdasági övezet bevételeiből biztosított megyei segítség nélkül nem tudnánk finanszírozni.