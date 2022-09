Maga a gólyatábor hagyománya már hosszú időre nyúlik vissza a Lorántffy Zsuzsanna Technikumban.

Kihagyhatatlan programnak számít, amelynek a közösségépítés a célja, hogy amikor megkezdődik a tanév, addigra már ismerjék a diákok egymást, a tanáraikat, az intézményt – erről Molnárné Szabó Edina, a középiskola igazgatóhelyettese beszélt lapunknak, miután szerdán reggel megnyitotta az idei gólyanapot.

A tornateremben játékos feladatok és fotózkodás várt a gólyákra Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Három technikumi osztály fiataljait várták a rendezvényre, három szakmacsoportból (vegyész, szépészeti és kisgyermekgondozó). Az igazgatóhelyettes vázolta, a gólyanapokon a pedagógusok is mindig részt vesznek, a diákönkormányzat felsőbb éves tanulói pedig nemcsak koordinálják a rendezvényt, hanem jól hasznosítható kulisszatitkokkal és tanácsokkal is ellátják az újonnan érkező társaikat.

Hagyomány az is, hogy a gólyanapot a tizedik évfolyamosok szervezik. Horog Zoltán, a 10/1 osztályfőnöke elmondta, olyan programot állítottak össze a délelőttre, amelyek az elmúlt években is népszerűek voltak, és elérhetik vele a céljukat. Ilyen például az iskolaismereti kvíz vagy a sportjátékok a tornateremben. Az is egy bevált programelem, amikor a médiaszobában különféle médiatartalmakat vetítenek, majd kérdeznek ezekről, ezáltal a diákok megfigyelhetik egymást, felfedezhetik az érdeklődési köröket. A Foglaljuk el az iskolát! című játék során kisebb csapatokba verődnek, és olyan feladatokat kell teljesíteni, mint például pecsét kérése a titkárságról, ezáltal felfedezhetik az intézményt (de emellett látogatást tettek a kollégiumban és a tanműhelyben is). Ki tanít minket? címmel logikai játék során kellett a diákoknak kitalálniuk, hogy melyik pedagógus melyik tantárgyat fogja tanítani nekik.

Molnárné Szabó Edina hangsúlyozta, ez a gólyanap, mint a tanév nulladik napja fontos az új diákok és a tanárok számára is, hiszen kötetlenebb, játékos formában ismerhetik meg egymást, nem is csoda, hogy mindig jó hangulatban telik a program. A középiskola alapítványának jóvoltából pizza volt ebédre, és elkészítették az első osztályképeket is, amelyeket ajándékba kaptak a fiatalok. A Lorántffy gólyanapja a kora délutáni órákban ért véget.

A tankönyveket szeptember 1-jén, az első tanítási napon kapják majd meg, mint ahogy a suli valamennyi diákja.

A kilencedikesek számára a következő jelentős közösségi program október 13-án lesz, ekkor tartják majd a gólyaavatót, amelyen fogadalomtételre is sor kerül, ezzel válnak immáron a Lorántffy teljes jogú tagjaivá.