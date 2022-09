Minden iskola a maga hatáskörében szervezte meg az állam által ingyenesen biztosított tankönyvek kiosztását, amelyek rendre meg is érkeztek augusztusban az oktatási intézményekbe.

A középiskolák általában szeptember 1-jén, az első tanítási napon adják át a tanulóknak a könyveket, az általános iskolák között vannak olyanok, ahol már ezt megelőzően várták a szülőket az átvételre. Így például a Petőfi Sándor Általános Iskolában, ez az intézmény augusztus 29-re hirdette meg a tankönyvosztást, dél­előtti és délutáni időintervallumban egyaránt.

Mi reggel 9 óra körül látogattunk el az iskolába. Külön részeken adták át a felső és az alsó tagozatosoknak járó könyveket. Kellett is ez a kettéválasztás, hiszen a Petőfi esetében több mint háromszázhatvan diákról van szó (ebből mintegy kétszázhúsz az alsós, száznegyven a felsős tanuló). Megosztották a feladatokat egymás között a pedagógusok, így viszonylag gyorsan ment a folyamat: egy kis regisztráció, majd a már előzetesen szortírozott és összeállított csomagokat átadták.

Antal Dorka már a második osztályt kezdi most Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Az alsósoknál éppen Antal Dorkának nyújtották át a könyveket, az immáron második osztályos kisdiák elkísérte anyukáját, Bukor Andreát. Mint azt az anyuka lapunk kérdésére elmondta, ahogy véget ért az előző tanév, azonnal meg is kezdték a felkészülést a következőre. A múltkor sajnos az utolsó pillanatban intézték a szükséges eszközök vásárlását, és ezt szerették volna most elkerülni.

A felsősöknél (pontosabban a 6–8. osztályosok esetében) nem volt kötelező a szülőnek eljönnie, a könyveket maguk a diákok is átvehették.

Pötör Leventének ez az utolsó petőfis éve, pályaválasztás előtt áll

Ottjártunkkor mosolygósan érkezett Pötör Levente, akit nagy szeretettel köszöntöttek újra tanárai. Mint azt a fiatalember elmondta, sajnos nem volt valami programdús a nyara, ugyanis eltörte a bokáját, ami kapásból három hét fekvőgipszet jelentett. Szerencsére már rendben van, és újult erővel, nagy izgalommal vág neki a tanévnek. Ez lesz neki az utolsó itt a Petőfiben, hiszen nyolcadik osztályos lett. Levente elmondta, még furcsa ebbe belegondolnia, de már van határozott elképzelése a pályaválasztást illetően, ugyanis autószerelőnek tanul tovább, ezzel a szakmával magasabb szinten is szeretne foglalkozni.