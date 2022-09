A nagyszínpadon közel 25 fellépő szórakoztatja majd a közönséget. Olyan sztárok lépnek fel a rácalmási színpadon, mint péntek este a Neoton Família sztárjai és az Animal Cannibals, szombaton érkezik Levente Péter, Raulék, Follow the flow, DR BRS és vasárnap este Rúzsa Magdival zár a tökfesztivál.

Mindezek mellett külön gyerekprogramok, kiállítások, gyermekfoglalkozások, gasztroélmények és tökös programok várják az érdeklődőket. A kúria termeiben több témában láthatnak fotókiállítást. Ismét lehet korhű ruhákban fényképezkedni.

Természetesen idén is megválasztják majd az óriástököt termesztők közül a Tökkirályt, és ahogy azt illik, meg is fogják koronázni a tökhintónál. De lesz tökös bringatúra is, egész nap járja a település utcáit a városnéző kisvonat, és a Szentháromság téren veterán autók és motorok bemutatóját tekinthetik meg a fesztiválozók.