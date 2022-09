A kormány elindította a tűzifaprogramot a magyar családok részére. A kezdeményezés létrehozásával kapcsolatban azt írják, az orosz–ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt energiaválság alakult ki Európában, a programmal pedig biztosítani és kiszolgálni kívánják a tűzifával még nem rendelkező lakossági igények energiaszükségletét az idei télre. Nem szociális szempontból indították el, hanem az energia-veszélyhelyzet megoldása érdekben. Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt, hengeres tűzifát egységesen, maximalizált áron lehet megvenni: a keménylombos 30 ezer forintba, a lágylombos és a fenyő 19-19 ezer forintba kerül erdei köbméterenként. A megvásárolható mennyiséget pedig háztartásonként legfeljebb tíz erdei köbméterben határozták meg. Nem kell egyszerre ekkora mennyiséget megvenni, lehet több részletben is. Ezen felül az erdőgazdaságok továbbra is biztosítják a rőzsegyűjtés lehetőségét, ami a rászoruló családoknak jelenthet segítséget.

A program fontos része, hogy az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki. A társaságok működési területét, illetve a százötvenkét átvevő pont elérhetőségét részletes táblázatok foglalják össze, amelyek a kormányzati portálon is megtalálhatók. A mi térségünkben a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. az illetékes a program lebonyolítására. A települések tekintetében hozzá tartozik a többi között Adony, Baracs, Dunaújváros, Előszállás, Ercsi, Iváncsa, Kisapostag, Mezőfalva, Nagykarácsony, Kulcs, Perkáta, Pusztaszabolcs, Nagyvenyim, Rácalmás, Daruszentmiklós.

Négy telephelyen, vagyis átvételi ponton érhető el a vállalat tűzifakínálata: Székesfehérváron, Soponyán, Balinkán, valamint a VADEX Zrt. Mezőfalvai Fafeldolgozó Üzemnél. Ez van hozzánk a legközelebb, amely Baracs külterületén fekszik: Mezőfalvára érve az első körforgóban Daruszentmiklós felé kell menni.

Mint az a kormányzati tájékoztatóban szerepel, a program keretében magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárolhatnak tűzifát a lakcímkártyájuk bemutatásával. A felhasználási hely az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártyán) feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos tartózkodási hely, vagy ennek hiányában lakóhely. A befizető helyeken történik a fa megrendelése és az egységes, maximált ár befizetése.

A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

A szállítás és feldolgozás a vevő feladata

Fotós: Lang Róbert