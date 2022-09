A beruházásra hosszú éveket vártak a település lakói. Most boldogság van, mert modern és tágas épületben kereshetik fel mindenféle bajos dolgaikkal a rendelőt. A felújítás azért is nagyszerű hír, mivel egyre több család, köztük sok fiatal költözik vidékre, így nagyon fontos az orvosi és védőnői ellátás elérhetősége, korszerűsége.

A II. körzet megújult épületét csütörtökön adták át Baracs Templomoson



2022. szeptember 8-án nagy napra virradtak Baracs Templomos lakói. Régi vágyuk teljesült az új intézmény átadásával. Ez mennyire nagy jelentőségű ezen a településrészen, arról az ünnepség padjain helyet foglaló emberek számoltak be még az avató szalag átvágása előtt. Az épület az 1970-es években épült, de azóta bizony alaposan eljárt felette az idő. A teljesen lelakott állapotra jellemző volt, hogy a huzat majd kivitte az ablakokat és a bent várakozókat is. Nagyon ráfért már a felújítás. Annál is inkább, mivel közel nyolcszáz ember ellátását kell megoldani. Ráadásul egyre többen költöznek ki vidékre – mondták az ünnepséget megelőző percekben a falubeliek. Az átadó hivatalos perceire ezután már nem sokat kellett várni.

Modern és igényes vizes helyiségeket is kialakítottak



Elsőként Nemes Zoltán igazgató a kivitelező részéről ismertette a felújítás menetét, műszaki tartalmát. Az idén márciusban vehették át a munkaterületet, és hat hónap alatt az itt látható épületfelújítás, a bővítés elkészült. A felújítás százhúsz négyzetmétert érintett, melyből ötven négyzetméter volt a toldalék rész. A fennmaradó rész a meglévő épület teljes újjáépítését jelentette. Hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, burkolatok, festés, világítás, energetikai korszerűsítés. Valamint hozzá csatlakozik a százhúsz négyzetméteres új parkoló kialakítása is – hallhattuk a kivitelező beszámolójában. Másodikként Várai Róbert polgármester köszöntötte a megjelenteket. Nehéz és hosszú út végéhez értek. A 2018-as apátszállási Egészség Ház átadón fogalmazódott meg a II-es körzet felújításának lehetséges megoldása, melyhez bátorságot merítve az ottani megnyitón kértük országgyűlési képviselőnk segítségét, ígérvényét. 2019 elején megszületett a terv, és pályázatokon indulva, elsősorban a Magyar Faluprogramban, a negyedik alkalommal nyertünk. Mire a pályázat révbe ért, az önerő már kevésnek bizonyult, de okos, támogatási, illetve költségrealizálással elérkezhetett. Korábban ígértük, ha nem is nagy lépésekben, de minden épületünket felújítjuk. Mára egy szolgálati lakás kivételével az összes közösségi intézményünk felújításra került, ami nem kis büszkeség számunkra.

Várai Róbert Baracs polgármestere nehéznek, de nagyon eredményesnek értékelte a településen folyó intézményi megújulási folyamatot



Az ünneplőket köszöntötte Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője is. Kiemelte, nagyon fontos a vidék életében, hogy minél több közintézmény épülhessen, vagy újuljon meg. A bölcsődétől, az óvodától, az iskolától a művelődési házakig, vagy éppen egészségügyi intézmény, illetve utak, járdák, parkolók felújításáig nagy szükség van a beruházásokra. A térségbe az elmúlt tíz évben közel kétmilliárd forint támogatást tudtunk hozni. Magyarország Kormánya elindított egy olyan programot, ami a magyar falvak megújulásáról szól. Baracs például minden évben 20-30 millió forintot nyert különböző projektekre. Ez is bizonyítja, hogy a nehéz időkben is ezek a programok sikeresek és megállják a helyüket – zárta szavait Varga Gábor.

Templomoson közel nyolcszáz embernek nyújt mai kornak megfelelő orvosi ellátást a megújult rendelő, ahol parkolót is kialakítottak



A köszöntők után a szalagátvágás az eleredő eső miatt már a rendelő várójában történt, ahol az ünnepi mozzanat után Kristofory Valter katolikus plébános a meg is áldotta a rendelő helyiségeit. A Baracs II-es körzet Templomos és Kisapostag teljes lakosságának ellátását biztosítja, ahol helyet kapott a védőnői szolgálat is. A projekt hatvanmilliós összegből a Magyar Faluprogram (30 millió) támogatásával és önkormányzati önrészből valósulhatott meg.