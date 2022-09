Csitt! Csitt! Halkabban! A táskámnak is füle van! Hallható a Rock Színház Sztárcsinálók című rockoperájában. A besúgás valószínűleg az emberiséggel egyidős. Ion Pacepa, a román titkosszolgálat egykori vezetőjének könyvéből, a Vörös horizontokból kiderül az, hogy a Ceausescu-rendszerben, ha valaki vett egy tévét, majd azt bekapcsolta, onnantól kezdve az lehallgató-készülékként is üzemelt. Vagy: az éttermekben a hamutálak egyben poloskák is voltak. Ma pedig elég, ha egy árucikkről érdeklődünk a laptopon, vagy a telefonon, és máris hetekig kapjuk a rengeteg üzleti ajánlatot. Csitt! Csitt! Halkabban! A laptopnak is füle van!