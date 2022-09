Ezt a civil szervezetet idén februárban jegyezte be a megyei törvényszék: a Rácalmás Polgári Egyesület elnöke Terekiné Rendes Éva, az egyik alelnöke pedig Sártory Endre, akik egy sajtótájékoztató keretében beszéltek céljaikról.

Mint azt Éva elmondta, tulajdonképpen egy baráti közösség hívta életre az egyesületet, olyan főbb értékek mentén vezérelve, mint a becsület, a tisztesség, az egymásra figyelés és a hagyományőrzés. Civil szervezetként a polgári értékrendet szeretnék közvetíteni, egy új színfoltként gazdagítva a helyi társadalmi életet. Pontosabban földrajzi határok nélkül, tehát Rácalmáson kívülről is minden érdeklődőt szívesen fogadnak közösségi rendezvényeikre.



Ezen összejöveteleket a szellemi és kulturális örökség megőrzése, a hagyományok ápolása alapozza meg, de tevékenységük során az egészséges életmód, az egyéb szabad­idős programok (mint például kirándulások szervezése hazánk tájain) is prioritást élvez.

Az elnök arról is beszélt, hogy mivel idén jegyezték be a szervezetet, ezért még nem tudnak pályázatok benyújtani, viszont amint lehetséges, igyekeznek minden lehetőséget megragadni ahhoz, hogy támogatást szerezhessenek értékteremtő programok, fejlesztések megvalósítására.



Ezzel kapcsolatban Sártory Endre kiemelte, bizony vannak merészebb elképzeléseik is, de ehhez először egy biztos alapokon nyugvó társadalmi csoportot szeretnének kialakítani helyben, illetve a térségben. Azt is mondta, hogy bár több civil szerveződés működik a környéken, de egy ilyen polgári képviseletnek van még hely, van létjogosultsága. Olyan együttműködést szeretnének kialakítani, amellyel színesíthetik a város életét.

Az egyesületi vezetők arról is szóltak, hogy nonprofit szervezetként kívánják az egyesületet működtetni. Nyilván a polgári értékrend eleve kifejez egy irányultságot, de egyesületi tevékenységüket politikamentesen végzik.

Terekiné Rendes Éva köszönetet mondott Pribil Sándornak, hogy a sajtótájékoztatónak, és aztán jövőbeli rendezvényeiknek helyet biztosít az Almási Szalon. Mint mondta, az impozáns, autentikus környezet igazán polgári miliővé varázsolja a helyet, ami egyébként az 1700-as évekig visszamenőleg is közösségi színtérként szolgált a településen.

Terveik szerint egy nagyszabású rendezvénnyel bont majd zászlót az egyesület az érdeklődők előtt, ennek szervezése folyamatban van.