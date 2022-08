Csak néhány példa a hazai szakácshiányról. A nyugat-magyarországi megyék éttermei egyre nehezebben találnak szakácsokat, a szakemberek ugyanis tömegesen mennek külföldre dolgozni. Újabb és újabb országok várják őket tárt karokkal.

Az egyik, vendéglátásra specializálódott cég szerint annyi a szakácsoknak kínált külföldi munkalehetőség, hogy nem tudnak elég embert küldeni. Az évek óta kedvenc célpontok, Ausztria és Németország mellett Írország és Spanyolország is szívesen látja a magyar munkaerőt, s újabban a gasztronómia fellegvárának számító Franciaország is fogad magyar szakembereket. Nemcsak a fizetés, hanem a megbecsülés is más, mint Magyarországon, állítja sok szakács, itt inkább szakmunkásokként, amíg kint szakemberekként kezelik őket. A legtöbb külföldre távozó szakács fiatal, aki egzisztenciáját szeretné megalapozni a kinti munkával – olvasható a volksgruppenv1-orf.at-on.

Korompai Márk tanulóként dolgozik a Campusban Fotó: Agárdy Csaba

A közelmúltban a Balatonon beszélgettünk egy étterem-tulajdonossal, aki azt mondta, hogy már havi egymillió forintos fizetést és teljes ellátást is megadott volna egy szakácsnak (körülbelül ennyit keresnek Ausztriában, vagy Németországban), de egy idényjellegű munkáért senki sem adja fel az állandót. Többet fizetni meg nem tud, sőt, ezt sem lenne könnyű kigazdálkodnia, mert az árakat már nem lehet tovább emelni, így is magasak.

Szeged talán legpatinásabb csárdája is bezárt a közelmúltban, mert az üzletvezető nettó 450 ezer forintos fizetési ajánlatára nem jelentkezett senki.



Horváth Attila, a dunaújvárosi Campus étterem vezetője évtizedek óta dolgozik a város vendéglátásában, ő így átlátja a szakácshelyzetet a városban.

– Nálunk megmaradtak azok a szakácsok, akik a koronavírus-járvány előtt is itt dolgoztak. Növelni nem tudjuk a forgalmunkat, mert nincs kit felvenni. Annak örülök, ha a napi feladatainkat ellátjuk. Az ismereteim szerint több dunaújvárosi étterem is hasonló helyzetben van, bővítenének, de nem tudnak. Pedig rengeteg a különböző hirdetés, ami arról szól, hogy valahol szakácsot keresnek, de jelentkező alig-alig akad.

Arra a kérdésünkre, hogy dunaújvárosi szinten mennyit kereshet egy szakács, Horváth Attila így válaszolt.

– Nagyon sok függ attól, hogy milyen munkát végez a szakember. A fizetés alja 200–250 ezer forint nettó, innen csak felfelé megy az összeg. Balatoni, budapesti viszonylatban hallottam már nyolcszázezer–egymillió forintról is, Dunaújvárosban pedig 600–800 ezer forintról. A fizetés nagyságát az is meghatározza, hogy az egyre drágábban beszerezhető alapanyagok ára mellett, nehéz kitermelni ekkora fizetéseket. Árat már nem lehet emelni. A szakácshiányba az is közrejátszik, hogy a Covid miatt sok étterem bezárt, el kellett bocsátani a szakácsokat, pincéreket. A járvány bizonytalanná tette az embereket, arra gondolnak, hogy jöhet egy újabb hullám, és ismét bezárnak az éttermek. Ezért sokan elhagyták a vendéglátást, pályát módosítottak – tudtuk meg a Campus vezetőjétől.

Hódosi Judit, a Corner Hotel és Kávéház üzletvezetője kérdésünkre elmondta, náluk nincs nagy probléma, a Covid alatt és utána sem távozott senki, megvan a kellő szakácslétszámuk, sőt, már jelentkezőt is utasítottak el.

Hargitai György mesterszakács, akinek onlive főzőiskolájában tanulhatunk, és Dunaújvárosban gyakori vendég, hiszen több főzőversenynek is ő volt a zsűrielnöke.

László Georgina, a Corner fiatal szakács hölgye Fotó: Agárdy Csaba

– Az tény, országosan hiány van jó szakácsból. Az éttermek húsz százalékában dolgoznak kiváló szakemberek. A többiben közepes a minőség, és sok helyen szakképzetlenek főznek. Így sem nagyon van vendég, sok helyen irreálisan magasak az árak, most még megemelkednek az alap­anyag­árak, a gáz is drágul, egy-két évig szerintem gondban lesznek az éttermek. Beszélnek magas fizetésekről, és még így sem találni szakácsot. Vannak helyek, ahol 700–800 ezer forintot meg lehet nettóban keresni, de ott rengeteget és jó minőségben kell dolgozni. Én is több kollégámtól hallottam, nem tudott kinyitni szakember híján, de akik működnek, ott is kevés az ember, beleszakadnak a munkába.