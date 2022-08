A bővítés egy folyamat része

Ezután az ünnepi műsor következett, majd Jobb Gyula, a település polgármestere szólt arról, hogy az iskola bővítésének igénye és ötlete már korábban felmerült. Kulcs lakossága az elmúlt években dinamikusan növekedett, így nőtt az iskola iránti igény is. A korábban megtervezett iskolai tetőtér beépítése nem volt elégséges: dönteni kellett a bővítés vagy egy teljesen új iskola felépítése mellett. A település vezetése az előbbi mellett tette le a voksát és a magyar kormány több mint 15, milliárd forintos támogatásával ma már ott tartanak, hogy az alapozást a kivitelező el is készítette: a régi iskolaépület kiegészül egy négy tantermes új részleggel, amelyet 2024 januárjában már birtokba is vehetnek a diákok és a pedagógusok. A polgármester megköszönte a kormány támogatását, a kivitelező munkáját és a tanárok és a diákok erőfeszítéseit. Erről bővebben már az iskolaigazgató szólt.

A tanév hivatalosan megkezdődött

Schinogl Ferenc elmondta, hogy a megnövekedett tanulói létszám miatt külső helyszíneket is igénybe kell venniük a ma kezdődő tanévben. A faluházban lesznek osztálytermek, sőt az ebédlő is itt működik majd. A diákokat, pedagógusokat, szülőket arra kérte, hogy legyenek türelmesek az elkövetkezendő másfél évben, erőfeszítésük megtérül majd. Zárszavában hivatalosan is megnyitotta a 2022/2023-as tanévet.

Alapkőletétel kisdiákokkal közösen

A beszédek után következett az alapkőletétel. A politikusok és az intézményvezetés jelenlétében az iskola négy diákja engedte le az időkapszulát az épülő iskolaszárny beton fundamentumába. Az ünnepség a Szózat soraival zárult.