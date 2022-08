Nem kevesebb mint hat raklapnyi könyvet vett át az iskola, amelyeket szét is szortíroztak a 35 fős osztályok termeibe. Kratzmajer Zoltán, a Széchenyi István Gimnázium igazgatója elmondta, hogy nem olyan egyszerű a könyvkiosztás, mert vannak tartós könyvek, vannak munkafüzetek, vannak klasszikus tankönyvek, viszont arról sem szabad elfeledkezni, hogy a gimnáziumban még kétféle tanterv szerint tanulnak a gyerekek. Van a 2012-es tanterv és van a 2020-as. Mindkettőhöz más tankönyvek szükségesek. Nem beszélve arról, hogy az emelt szintű oktatásnál is osztályonként kell rendelni a tankönyveket.

Nem kis mennyiségű tankönyv érkezett a Széchenyi gimnáziumba, amit közösségi szolgálatként a jövendő kilencedikesek vettek át, osztottak szét. Müllerné Ódor Marianna osztálya az egész délelőttjét rászánta arra, hogy az iskolakezdéskor senkinek se legyen tankönyvproblémája.

Kratzmajer Zoltán intézményvezetővel az iskola könyvtárában beszélgettünk és e sorok írójának az jutott először az eszébe, hogy nincs is szükség arra, hogy a gyerekek tankönyveket kapjanak, hiszen egy tízezer példányszámú könyvtárral rendelkeznek. Csak hasonlításképpen, az ország egyik legelismertebb könyvtára, ami a Festetics kastélyban van, tizenötezer példány található. Az igazgató úr elmondta, hogy a gyerekek valamikor csak egy tanórára kölcsönöznek ki egy könyvet, de ezen kívül is rendszeresen látogatják a könyvtárat – és ez egy szerencsés dolog.

Ha belegondolunk, hogy a diákok minden tankönyvet megkapnak állami segítséggel, plusz még egy ilyen könyvtárat is látogathatnak, elmondhatjuk, hogy minden adott számukra, hogy megfelelő tudáshoz juthassanak.