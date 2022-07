A teheneknek erjesztett tömegtakarmányt állítunk elő rozsból és kukoricából. 2022 évben a rozs szenázs betárolásánál csapadékos volt az idő, de a növény fejlettségi állapota szükségessé tette annak levágását és betárolását - kezdi az ügyvezető. Majd így folytatja:

- A betárolási folyamat során a rozs szenázs többször is esőt kapott. A betárolt takarmány ezután egy erjedési folyamaton megy keresztül, melynek egy része vajsavas erjedés a másik része tejsavas erjedés. Ha az erjedési folyamat során a tejsavas erjedés történik meg túlnyomó részt a takarmány nem lesz rossz szagú. Minél nagyobb az aránya a vajsavas erjedésnek ez az anyag annál büdösebb. Sajnos a kedvezőtlen betárolási körülmények miatt a rozs szenázsunk egy része büdös lett. Az állatok ettől függetlenül megeszik ezt is. A laboreredmények alapján a rossz szagú takarmány beltartalmi értéke is megfelelő.

Az etetést ezzel a rossz szagú tétellel kezdtük, hogy minél előbb elfogyjon, ami pár héten belül megvalósul.

Bízunk benne, hogy a szaghatás is csökkenni fog.

Vizsgáltuk, hogy van e olyan szer, vagy megoldás, ami a szaghatást csökkentené, illetve megszüntetné, de nem találtunk ilyet.

Hétfőn bejárást tartott a NÉBIH hatósági állatorvosa, hogy kivizsgálja a rossz szag okát. Ő is a fenti megállapításra jutott. A telepen más rendellenességet nem tapasztalt, szakmailag megfelelő működésűnek ítélte a telepet.

Kérem türelmüket, a következő időszakra, sajnos rajtunk kívülálló viszonyok alakították ki ezt a helyzetet.