Dunaújváros - Először tegyük fel a kérdést, mi is az a postagalamb-olimpia? Ezúttal nem versenyeznek, nem repülnek a galambok, hanem gyakorlatilag egy galambkiállításról van szó. Dunaújvárost és Magyarországot Somogyi Roland, Somogyi Imre és Gódány László képviseli.

– A világ legjobb galambászai vesznek részt az eseményen, a galambászok körében az olimpia a csúcs.

A dunaújvárosi galambászoktól megtudtuk, hogy egy olimpiára való felkészülés rengeteg pénzbe kerül, most például a himlő elleni beoltásra kellett költeniük. Ami a lényeg, milliókba kerül a felkészülés, a díjazás pedig egy oklevél.

Először nézzük meg, mit kell tudnunk a postagalambokról. A házigalamb egy fajtája, vagyis háziasított szirti galambok, amelyeket arra tenyésztettek ki, hogy nagy távolságokból is hazataláljanak, így üzenetek szállítására alkalmazzák azokat. Ennek az általános elnevezése a galamb­posta.

És ha már szóba kerültek a költségek, Somogyi Roland elmondta, évente csak az étkezésre egymillió forintot költ, hiszen kétszáz galambja van, amelyből húsz pár tenyészgalamb.

És ekkor még nem beszéltünk a vitaminok több százezer forintos áráról, a technikai felszerelésekről – például jeladók – költségeiről. Vagyis igen komolyak a kiadások, de milyen bevételre lehet szert tenni?

– Ez egy hobbi, olyan, mint a horgászat. A postagalambászat csak viszi a pénzt. A versenyeken vannak kisebb pénzdíjak, bevételre lehet még szert tenni a galambok eladásából. Nagy pénzekre nem kell gondolni, egy átlagos galamb ára húsz–harmincezer, de egy olimpiát megjártért másfél millió forintot is el lehet kérni – mondta Somogyi Imre.

A galambászok életében a harminchetedik postagalamb­olimpia az első nagy világesemény a koronavírus-járvány után. Eredetileg 2021-ben kellett volna megrendezni, de a Covid miatt erre nem volt lehetőség.



A postagalamb-olimpia hivatalos megnyitója augusztus 12-én délelőtt lesz. A szervezők arra kérnek minden galambászt, hogy jelenjen meg a megnyitón, hogy ezzel is jelezzék, a világjárvány után a normális életbe való visszatérést.

A postagalamb-olimpiát általában télen rendezik meg, a rendezvény hetvenöt éves történetében ez az első alkalom, hogy nyáron lesz az esemény. Az is elképzelhető, hogy először és utoljára történik ez így. Annak érdekében, hogy minden induló számára esély­egyenlőséget biztosítsanak, két sportcsapatot szerveztek a 2022-es olimpiára. Az A csapat a 2019–2020-as év eredményei alapján, a B csapat a 2020–2021-es év eredményeit alapul véve szerveződik.

További szabályok is vannak, amelyek a verseny tisztaságát hivatottak segíteni. E szerint minden galamb csak egy kategóriában és egy csapatban vehet részt. Egy tenyésztő részt vehet mindkét kategóriában különböző galambokkal. Minden szövetség részt vehet a kategóriák egészében, vagy egy részében is lehetőségeikhez mérten.

Erdély és a Romániai Postagalambtenyésztők Országos Szövetsége nagyon készül az eseményre. Rengeteg kulturális program kíséri majd a galambászok olimpiáját. A rendezők úgy gondolják, hogy húsz–harmincezer ember követi majd az eseményeket. A galambok kiállítása a nagyváradi Polyvalent Csarnokban lesz megtekinthető, az épületet 2022-ben adták át, és az olimpiai galambok „vizslatása” mellett szakmai vásár is várja a résztvevőket.