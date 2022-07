Mint ismert, a Modern Városok Program keretében, még az előző önkormányzati ciklusban elnyert támogatásnak köszönhetően újulhatott meg teljeskörűen az egykori Remix épülete és környezete. A jelenlegi városvezetés pályázatot írt ki az üzemeltetési feladatokra. A pályázat 5 éves időtartamra szólt, a megajánlott bérleti díj havi összege pedig minimum 200 ezer forint volt. A szerdai sajtótájékoztatón Arnold Miklós, a DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője vázolta, hogy két érvényes pályázat érkezett a kiírásra. Az elbírálás után hosszasan egyeztettek az új üzemeltetővel, akivel aztán aláírták a szerződést, és június elején átadták a területet.

Augusztus 5-én az emeleti teraszt is megnyitják

Innentől már Herku Zsolt üzemeltető beszélt a tervekről. Mint mondta, szeretnének egy gasztronómiai-közösségi színtérré alakítani a helyet. Az épület alján büfé lesz, amelyet hamarosan meg is nyitnak. A felső szinten étterem fog működni, Flame Bistro néven, ennek nyitása augusztus 1-jén lesz. Az első héten (augusztus 1–5. között) egyelőre csak italfogyasztásra lesz lehetőség, mivel a konyhán próbafőzéseket tartanak. Aztán augusztus 5-én megnyitják hozzá a teraszt is. Augusztus 6-án 22 órától egy kisebb, majd augusztus 13-án 18 órától egy nagyobb bulit is szerveznek itt – ez a két program belépődíjas. A tervek szerint az étterem folyamatosan működik majd, de ki lehet bérelni is.